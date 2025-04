El recinto ferial no contará este año con la noria

M.S.B. MÉRIDA. Martes, 30 de agosto 2022, 07:47 Comenta Compartir

Este año, los emeritenses y visitantes no podrán disfrutar de la noria para la Feria de la capital extremeña. Según Ana Aragoneses, delegada de Festejos, esta atracción no se instalará por «cuestiones técnicas». Desde el Ayuntamiento están trabajando estos días para que se instale en el recinto ferial otra atracción similar a la noria pero no se podrá disfrutar durante los primeros días de la feria, que arranca hoy. «El empresario de esta atracción tenía todos los papeles presentados en el plazo que se indicó el Ayuntamiento, pero no se puede instalar la noria por una cuestión técnica de última hora», ha recalcado Aragoneses.