Rechazo unánime a unas pintadas en Mérida contra Vox y sus votantes

M. Fernández Cáceres Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:47 | Actualizado 17:05h.

Rechazo unánime a unas pintadas aparecidas este miércoles en varios puntos de Mérida contra el partido político Vox y sus votantes, tanto por parte del alcalde y los distintos grupos políticos de la ciudad como por la presidenta de la Junta, María Guardiola. En una de las frases que ha aparecido escrita en un contenedor de reciclaje de aceite usado se puede leer «Al votante de Vox un tiro en la nuca», tal y como se puede apreciar en la imagen.

El regidor de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna, ha dicho que la ciudad «no va a tolerar ni va a permitir pintadas contra ningún partido político, ni contra ningún ciudadano colectivo por motivos de creencias religiosas, políticas e ideológicas».

Tras la reunión de la Junta de Portavoces de los distintos grupos políticos que conforman la corporación municipal (PSOE, PP, Vox, X Mérida y Unidas por Mérida), ha manifestado «la solidaridad, condena y repulsa de dicha Junta, así como la mía propia como alcalde de la ciudad de Mérida, por las pintadas aparecidas contra el Partido Político VOX y sus votantes en algunas zonas de la ciudad».

Además, ha querido mandar el mensaje de que Ayuntamiento «va a eliminar de manera permanente cualquier tipo de agresión que se produzca contra la democracia y contra sus representantes».

Por su parte, la presidenta de la Junta, ha condenado «con rotundidad» los hechos. «En Extremadura no hay espacio para el odio ni para la violencia. La democracia se defiende con respeto y convivencia», ha señalado en sus redes.

