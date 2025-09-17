HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Rechazo unánime a unas pintadas en Mérida contra Vox y sus votantes

«En Extremadura no hay espacio para el odio ni para la violencia. La democracia se defiende con respeto y convivencia», ha señalado la presidenta de la Junta

M. Fernández

M. Fernández

Cáceres

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:47

Rechazo unánime a unas pintadas aparecidas este miércoles en varios puntos de Mérida contra el partido político Vox y sus votantes, tanto por parte del alcalde y los distintos grupos políticos de la ciudad como por la presidenta de la Junta, María Guardiola. En una de las frases que ha aparecido escrita en un contenedor de reciclaje de aceite usado se puede leer «Al votante de Vox un tiro en la nuca», tal y como se puede apreciar en la imagen.

El regidor de la capital autonómica, Antonio Rodríguez Osuna, ha dicho que la ciudad «no va a tolerar ni va a permitir pintadas contra ningún partido político, ni contra ningún ciudadano colectivo por motivos de creencias religiosas, políticas e ideológicas».

Tras la reunión de la Junta de Portavoces de los distintos grupos políticos que conforman la corporación municipal (PSOE, PP, Vox, X Mérida y Unidas por Mérida), ha manifestado «la solidaridad, condena y repulsa de dicha Junta, así como la mía propia como alcalde de la ciudad de Mérida, por las pintadas aparecidas contra el Partido Político VOX y sus votantes en algunas zonas de la ciudad».

Además, ha querido mandar el mensaje de que Ayuntamiento «va a eliminar de manera permanente cualquier tipo de agresión que se produzca contra la democracia y contra sus representantes».

Por su parte, la presidenta de la Junta, ha condenado «con rotundidad» los hechos. «En Extremadura no hay espacio para el odio ni para la violencia. La democracia se defiende con respeto y convivencia», ha señalado en sus redes.

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Hay clientes que han llorado en la tienda al enterarse de que bajábamos la persiana»
  2. 2 Acuerdo entre la Junta de Extremadura y las empresas: habrá transporte escolar
  3. 3

    El acusado de hacer trampas en una oposición defiende su valía: «Llevo 27 años trabajando en lo mismo»
  4. 4

    Investigada una concejala del PP de Plasencia por un supuesto delito de odio contra un compañero de partido
  5. 5 Semana de aperturas en El Faro: estas son las dos nuevas tiendas que llegan al centro comercial
  6. 6 Al-Mossassa se adelanta en Badajoz con un gran evento este fin de semana
  7. 7 El aviso de un técnico de emergencias sobre tomar queso antes de beber alcohol
  8. 8 Oposiciones del SES: los primeros exámenes serán en octubre para 13 categorías
  9. 9

    Caso San Lázaro: hallan restos de pólvora en tres miembros de los Loletes y uno de los Hilarios
  10. 10 Se busca a una mujer de 38 años desaparecida en Villanueva de la Serena

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Rechazo unánime a unas pintadas en Mérida contra Vox y sus votantes

Rechazo unánime a unas pintadas en Mérida contra Vox y sus votantes