Otros protagonistas del Festival de Mérida

Nicanor Mestres, María Sánchez y Francisco Fuentes cuentan sus experiencias como participantes en las obras del Teatro Romano | El Festival de Mérida dedica una exposición a los figurantes en sus 65 ediciones MARÍA BLANCO MÉRIDA. Domingo, 28 julio 2019

«En la obra de 'Calígula' nos dijo José Tamayo que bajáramos por las escaleras, pero no especificó cómo y yo bajé con mucho poderío y dijo: ¡A ver aquel! ¡Que vuelva a bajar que no es el protagonista! Tendría que haberme dicho cómo quería que bajara, pero como no lo hizo yo las bajé como Norma Duval», cuenta Nicanor Mestres de una de sus muchas experiencias como figurante en el Teatro Romano.

Este año el Festival de Mérida ha querido hacer un homenaje, mediante una exposición de fotografías cedidas por particulares, a los cientos de figurantes anónimos, la mayoría extremeños, que han participado como actores ocasionales en las 65 ediciones del certamen. La muestra, que lleva por título Figurantes, está organizada por el Festival de Mérida y coordinada por el director de la compañía teatral Taptc? Teatro, Javier Llanos.

Nicanor Mestres recuerda que algunas de las estrellas siempre le saludaban, como José Carreras. Además, señala que los ensayos eran muy duros porque a veces salían a las cinco o seis de la mañana y al día siguiente había que trabajar. Pero, como él mismo dice, «sarna con gusto no pica».

En 1966 fue la primera vez que Francisco Fuentes hizo su debut como figurante en Mérida. Para él todo fueron experiencias bonitas, pero lo que más le gustaba era «que nos daban bocadillos». Además de la comida gratis, recuerda con mucho cariño las charlas con la gente de la compañía. «Se cantaba, se jugaba a las cartas y se hacían muchas cosas bonitas; lo pasábamos francamente bien y lo mejor eran los días de la representación», comenta.

Nicanor y María, en una obra del Festival.

Al igual que Nicanor Mestres, Francisco Fuentes recuerda los ensayos muy duros porque terminaban a las seis de la mañana. De allí se iba directamente al hospital porque era enfermero.

La foto en la que sale vestido de soldado la cedió su hermana a la exposición. Según recuerda, hizo de figurante en unas cinco obras. Entre ellas, la de 'Antígona' «y con Pou, un gran actor», además estuvo en la ópera 'Herodiade', dónde hacía dos papeles, uno de soldado romano y otro como de escriba o fariseo con un gorro. También actuó en 'Calígula' con Imanol Arias y en 'La Orestiada' con José Tamayo.

Para Francisco Fuentes el día de la representación le pareció una sensación impresionante, porque «no ves al público por los focos, pero lo sientes. Aunque el público esté totalmente en silencio, sientes que está ahí y que te está viendo». Y eso es algo, según Fuentes, que también les pasa a los actores profesionales.

No se acuerda de cuánto le pagaban por representación pero recuerda que no era mucho, menos en 'Herodiade', para la que hicieron muchos ensayos. Además, se ha olvidado de cuánto era porque les pagaban en pesetas y las pesetas «ya se le han ido de la cabeza».

María Sánchez Luque ha participado como figurante del Festival en unas ocho obras, la última fue en 'Sansón y Dalila' el pasado mes de junio. La primera vez que intervino fue en los años 80 cuando decidió participar por amor al teatro. «Lo podías considerar como un trabajo pequeño porque te pagaban y te lo pasabas bien», comenta.

Francisco, caracterizado como romano.

El recuerdo más especial que María Sánchez tiene es el del vestuario. Concretamente, recuerda feliz el «maravilloso» vestido de la princesa de Éboli en la ópera de 'Don Carlos'. «Me tenían que vestir y peinar a mí solita, mientras que el pueblo se vestía entre dos filas de vestuario donde pusieron una especie de cortina, era tierra todo», recuerda. El día del estreno tenía muchos nervios, pero sobre todo, dice, mucha diversión porque lo pasaban muy bien.

Recopilación de fotos

Javier Llanos, director de la muestra y del proyecto 'Agusto en Mérida' desde hace diez años, explica que la exposición se ha podido realizar gracias a las imágenes que los figurantes y sus familiares tienen guardadas es sus cuadernos particulares y álbumes de fotos y, recientemente, a través de WhatsApp. Aparte de eso, hay un trabajo de investigación y catalogación para que sirva de documentación al Festival.

Tras compilar y catalogar las fotografías, la exposición se estructura en torno a siete paneles. El dedicado a las mujeres recoge figurantes femeninas, caracterizadas y sin caracterizar, acompañando en comparsas a tragedias, comedias y óperas. En Pecholatas 1 aparecen jóvenes captados en empresas de la ciudad, adoptando roles de soldado; y en Pecholatas 2 hay imágenes de figurantes caracterizados de soldados, incorporándose recientemente las mujeres a estos roles.

El panel dedicado a los niños muestra a figurantes infantiles, que incluye la clásica fotografía de Margarita Xirgu junto a la niña emeritense Francisca Pajuelo. Con Festivaleros se denomina a profesionales realizando una figuración, figurantes habituales y profesionales que comenzaron su andadura en el teatro remunerado. Los dos últimos paneles se llaman Acompañados y están protagonizados por figurantes junto a profesionales.