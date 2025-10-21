Presentada la campaña de comercio 'amigable' con los mayores en Mérida

El Ayuntamiento emeritense pone en marcha una campaña de comercio «para lograr espacios más accesibles, inclusivos y amigables para las personas mayores en Mérida». Coordinada ... por las delegaciones de mayores y comercio del Consistorio, está dirigida a los comercios de proximidad y surgió hace varios meses tras la inclusión de la ciudad dentro de la Red Internacional de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, que promueve la Organización Mundial de la Salud.

Así lo explicó la delegada de Personas Mayores, Catalina Alarcón, quien encuadra esta acción dentro de la «escucha de sus propuestas, ideas y sugerencias» que desarrolla el Gobierno local dentro del órgano consultivo que es el Consejo Local de Mayores de Mérida.

La delegada de Mayores también puntualizó que se trata de una iniciativa colaborativa entre el Ayuntamiento y los comercios locales para contribuir a fortalecer el comercio de proximidad, impulsar una economía más inclusiva y sostenible, y mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de las personas de mayor edad.

En el documento presentado dentro de esta campaña se encuentran «las medidas que hacen que un comercio sea amigable con las personas mayores y un formulario de autoevaluación» para que los comerciantes puedan ver si su comercio «es muy amigable con las personas mayores o qué medidas pueden utilizar para mejorarlo y hacerlo más accesible para ellos».

Ampliar Presentación de la campaña de 'Comercio Amigable con los Mayores' en el Ayuntamiento. HOY

Mientras, Laura Iglesias, delegada de Comercio, ha indicado que esta campaña tenido muy buena aceptación y que no tendrá coste para los comercios que se adhieran. Reconoce también la labor que los comerciantes de la ciudad realizan diariamente con nuestras personas mayores.

Iglesias también ha explicado que esta iniciativa «se enmarca dentro del compromiso del equipo de gobierno por seguir fomentando el comercio local y de proximidad que tanto usan y que tanto les gusta a nuestros mayores».

Chari Gallego, presidenta de la Asociación de Comerciantes Emérita Augusta, expuso que las tiendas de la capital extremeña seguirán ayudando y colaborando para hacer para que el comercio sea amigable con los mayores, que son los clientes fieles de siempre«.