Tienda de alimentación de barrio en Mérida en una imagen de archivo. HOY

Presentada la campaña de comercio 'amigable' con los mayores en Mérida

Ideada sobre todo para tiendas de proximidad, persigue que las personas de mayor edad tengan ahí espacios más accesibles

R. H.

Martes, 21 de octubre 2025, 20:07

El Ayuntamiento emeritense pone en marcha una campaña de comercio «para lograr espacios más accesibles, inclusivos y amigables para las personas mayores en Mérida». Coordinada ... por las delegaciones de mayores y comercio del Consistorio, está dirigida a los comercios de proximidad y surgió hace varios meses tras la inclusión de la ciudad dentro de la Red Internacional de Ciudades y Comunidades Amigables con las Personas Mayores, que promueve la Organización Mundial de la Salud.

