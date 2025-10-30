El Pleno emeritense aprobará este viernes la actualización de diversas tasas según el IPC También se da cuenta del acuerdo entre Badajoz y Mérida para fijar definitivamente sus términos municipales

Último día de octubre y celebración del pleno ordinario correspondiente a este mes que se nos va. Mañana viernes, a partir de las nueve y media de la mañana, el Ayuntamiento emeritense celebra sesión plenaria en la que aparecen, entre otros puntos, la subida (técnicamente, actualización) de diversas tasas municipales, entre ellas las del bus o la zona azul, conforme obliga la Ley según el IPC y el acuerdo de conformidad entre los Consistorios de Badajoz y Mérida para delimitar definitivamente sus términos municipales.

Sobre este asunto, como ya informó HOY el pasado 17 de marzo, había una cierta controversia para delimitar los dos términos municipales guiados por el acuerdo de 1890. Para ello se fue a una comisión formada por representantes de la Dirección de Urbanismo de la Junta de Extremadura y de los dos ayuntamientos.

En cuanto a las tasas, se a realizar la aprobación provisional de la modificación de la de servicio de transporte urbano; de la del servicio de retirada y recogida de vehículos en la vía pública; la de estacionamiento de vehículos en zona azul; la tasa de los aparcamientos municipales; y la de las instalaciones deportivas municipales, incluida la de la Ciudad Deportiva.

En cuanto a mociones, Vox presenta una sobre la limpieza de cartelería ilegal en la ciudad. Además, el PP, con cambios de concejales este año, modificará quienes de su formación estarán en los consejos escolares de la ciudad.