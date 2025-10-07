HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Cartel anunciador de la exposición de Ana Manso. HOY

La pintora Ana Manso expone en la fundación CB medio centenar de lienzos

Se trata de una artista autodidacta con trabajos pictóricos alejados de «los cánones establecidos», en la última década

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 7 de octubre 2025, 07:39

Pintora autodidacta desde 1990 y licenciada en Derecho, Ana Manso Guillén es la artista elegida por la Fundación CajaBadajoz para una exposición ... en su sede emeritense de la plaza de Santo Domingo durante todo este mes de octubre.

