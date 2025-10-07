La pintora Ana Manso expone en la fundación CB medio centenar de lienzos

Pintora autodidacta desde 1990 y licenciada en Derecho, Ana Manso Guillén es la artista elegida por la Fundación CajaBadajoz para una exposición ... en su sede emeritense de la plaza de Santo Domingo durante todo este mes de octubre.

Se titula 'Tierra. Desde arriba, desde lejos' y muestra 22 lienzos de gran formato «con profusa materia» y 26 'tintas' en mediano formato realizados durante los últimos diez años. «Unas imágenes que nos transportan a paisajes inexistentes, a una tierra inventada, vista desde arriba, desde lejos», explica la fundación CB.

Dice que alejándose de los cánones establecidos para «abrazar la espontaneidad del sentimiento y la libertad de la experimentación», la obra de Ana Manso surge de un diálogo «íntimo entre emoción y materia, donde sin dibujo, sin trazos cada textura es el eco de vivencias profundas y una visión personal del mundo».

Agrega que el proceso creativo de Manso «es un viaje orgánico y apasionado» que, con la fusión de pigmentos, arenas, cemento, alabastro, tintas, semillas y otras materias vegetales, «permite que de cada creación emerja, como un instante revelador, un encuentro inesperado entre lo orgánico y lo etéreo».

La muestra se puede visitar hasta el 31 de octubre. De lunes a viernes, de 17 a 21 horas; los sábados, de 10.30 a 14 horas. La entrada es libre.