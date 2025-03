Osuna: «Es una vergüenza que la Junta dé 25.000 euros al Año Jubilar Eulaliense y 100.000 al Carnaval de Badajoz»

Sesión plenaria vespertina. A las cinco estaban convocados los concejales. En el primer punto del día la incorporación de la nueva representante de Vox. Margarita ... Inmaculada López de Ayala Díez de Rivera juró su cargo y se sentó en el pupitre que dejó libre Piñol Sala, que ayer estaba entre el público. Entre los puntos de días más relevantes, el último dictamen del Ministerio de Hacienda antes de la aprobación definitiva de los presupuestos municipales de este año.

Sigue Mérida bajo la tutela gubernamental hasta que rebaje su deuda al máximo y los presupuestos necesitan en la última fase una aprobación de los funcionarios. Entró en el pleno y sirvió para desencadenar otro debate sobre las inversiones y partidas previstas para este 2024.

Se habló, por ejemplo, del compromiso del gobierno local de seguir ampliando las zonas de sombra en las zonas comerciales. Y defendió la concejala socialista Carmen Yáñez que Valverde Lillo es hoy una calle revalorizada y con todos los locales ocupados.

No comparten ese optimismo los concejales de la oposición. Ni el PP ni el grupo Por Mérida ven que la estrategia de apoyo comercial del gobierno local esté dando resultados. En el capítulo de inversiones se habló del hogar de Mayores de Nueva Ciudad. Reprochó Santi Amaro, del Partido Popular, que en ocho años de la anterior gobierno de la Junta no se haya hecho y que fueron los socialistas en campaña electoral a poner un cartel y hacerse la foto. Por eso no entiende Amaro que ahora le pida el Ayuntamiento a la Junta un millón de euros de inversión. Terció Valdés. Estaría bien, dijo, que el PP de Mérida consiga que la Junta ponga un millón y el Ayuntamiento otro millón. El Hogar ya está presupuestado en dos. Aportarían las dos administraciones y la ciudad ganaría un hogar. No hubo consenso y al final, dijo el alcalde, lo pagará todo el Ayuntamiento. Y anunció además que pondrá en el solar un cartel muy grande que diga claramente: «Este hogar se construye con el dinero de los emeritenses porque PP y Vox no han puesto un euro, como están poniendo para otros hogares de mayores de otras ciudades». Reprocha el alcalde de Mérida a la Junta la discriminación a la capital y la incapacidad del PP local que dirige Santi Amaro de conseguir más compromisos. «Es una vergüenza, una vergüenza que hayan puesto una partida de 25.000 euros para el Año Jubilar Eulaliense y 100.000 para el Carnaval de Badajoz y es una vergüenza que la Semana Santa de Mérida tenga 25.000 euros y 100.000 el Carnaval de Badajoz», le reprochó el alcalde a Amaro. Se cerró el debate con la última moción, la de aprobar las nuevas tasas de la ciudad deportiva. Aunque se trata de una empresa privada concesionaria, en realidad es un recinto público que se construyó con el dinero de la Junta y el Ayuntamiento. Ahora hay que actualizar los precios y los concejales debatieron sobre si conviene una concesión o la gestión pública. Miguel Valdés cree que el servicio que presta la empresa es más que satisfactorio por el éxito de la instalación. No lo comparte el alcalde, dijo que una instalación que costó 18 millones de euros en 2007 a la Junta y al Ayuntamiento ahora lo gestiona una empresa privada que apenas paga un canon municipal por la explotación.