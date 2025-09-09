Osuna inicia el curso político con el objetivo de cumplir con los proyectos pendientes en Mérida

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, afirma que afronta la segunda mitad de la legislatura con el compromiso de cumplir todos los compromisos electorales ... recogidos en el programa con el que consiguió la victoria en los comicios de 2023.

Rodríguez Osuna ha destacado este martes en el inicio del nuevo curso político que arranca tras la festividad del Día de Extremadura que su objetivo es «culminar numerosos proyectos importantísimos para la ciudad».

Entre ellos, ha citado el Hogar de Mayores de Nueva Ciudad, la finalización del proyecto de extensión de plataforma única y el Nuevo Museo de Historia y Arqueología de la Ciudad de Mérida en el Mercado de Calatrava.

Rodríguez Osuna ha asegurado que afronta la consolidación de estos proyectos «con muchas ganas de comenzar este curso, entre otras cosas, por la solvencia económica que ha ganado este ayuntamiento, gracias a la desaparición de los 77 millones de euros procedentes de la deuda municipal».

Esto se ha conseguido «fruto de un importante esfuerzo económico» llevado a cabo por el actual equipo de Gobierno, así como por «el conjunto de vecinos y vecinas de la ciudad».

El alcalde de Mérida ha hecho un llamamiento a toda la sociedad emeritense para «seguir trabajando en la consecución de estos objetivos y proyectos con los que nos comprometimos a principios de esta legislatura».