Octubre acoge cinco presentaciones literarias en Mérida El próximo martes se presenta el libro 'Paseo con aves en Proserpina' de Aurora Caldito

La Delegación de Bibliotecas del Ayuntamiento ha programado varias actividades literarias para este mes. Esa programación arrancó el jueves con la presentación del libro 'José Fernández López. Un empresario sin miedo al riesgo', centrada en la figura del fundador de Zeltia, Transfesa y Pescanova, director del Matadero de Mérida y benefactor de la ciudad. Una publicación biográfica escrita por la periodista Marisa Galler.

Asimismo, la Delegación de Biblioteca recuerda que el próximo martes, a las 19.30 horas en la sala de conferencias de la biblioteca municipal Juan Pablo Forner, el mundo de la ornitología también estará presente este mes de octubre a través del libro de Aurora Caldito Aunión, 'Paseo con aves en Proserpina'.

Dos días más tarde, el jueves 16, se presentará la obra ganadora del Premio Tusquets de Novela 2025, 'El corazón revolucionario del mundo', del escritor natural de Guareña, Francisco Serrano. También está previsto su inicio a las 19.30 en la misma biblioteca.

En el acto participará también otro valor extremeño: el autor Borja González, Premio Nacional del Cómic 2023.

Mientras, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Biblioteca se dará a conocer el libro de María Dolores Olgado, 'Cartas desde París'. Será el jueves 23, en la sala Dulce Chacón de la biblioteca municipal.

Por último, el 30, en el mismo lugar y hora, se presenta con una nueva novela de la autora emeritense Lucía González Lavado. Se titula 'Reflejo envenenado' un thriller romántico.

