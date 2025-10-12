HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de un libro en la biblioteca del centro cultural Alcazaba. HOY

Octubre acoge cinco presentaciones literarias en Mérida

El próximo martes se presenta el libro 'Paseo con aves en Proserpina' de Aurora Caldito

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 12 de octubre 2025, 08:18

Comenta

La Delegación de Bibliotecas del Ayuntamiento ha programado varias actividades literarias para este mes. Esa programación arrancó el jueves con la presentación del libro 'José Fernández López. Un empresario sin miedo al riesgo', centrada en la figura del fundador de Zeltia, Transfesa y Pescanova, director del Matadero de Mérida y benefactor de la ciudad. Una publicación biográfica escrita por la periodista Marisa Galler.

Asimismo, la Delegación de Biblioteca recuerda que el próximo martes, a las 19.30 horas en la sala de conferencias de la biblioteca municipal Juan Pablo Forner, el mundo de la ornitología también estará presente este mes de octubre a través del libro de Aurora Caldito Aunión, 'Paseo con aves en Proserpina'.

Dos días más tarde, el jueves 16, se presentará la obra ganadora del Premio Tusquets de Novela 2025, 'El corazón revolucionario del mundo', del escritor natural de Guareña, Francisco Serrano. También está previsto su inicio a las 19.30 en la misma biblioteca.

En el acto participará también otro valor extremeño: el autor Borja González, Premio Nacional del Cómic 2023.

Mientras, con motivo de la celebración del Día Internacional de la Biblioteca se dará a conocer el libro de María Dolores Olgado, 'Cartas desde París'. Será el jueves 23, en la sala Dulce Chacón de la biblioteca municipal.

Por último, el 30, en el mismo lugar y hora, se presenta con una nueva novela de la autora emeritense Lucía González Lavado. Se titula 'Reflejo envenenado' un thriller romántico.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años muere tras una salida de vía en la EX-338, a la altura de Cristina
  2. 2 Cáceres vive su boda del año con presencia de la alta sociedad
  3. 3

    La Junta defiende que su subida de 80 euros al mes sitúa a los docentes en la media nacional
  4. 4

    Detectan la presencia de mosquito tigre en seis municipios extremeños
  5. 5 Herido grave tras una caída mientras cogía aceitunas en Almendralejo
  6. 6 José Antonio Luceño: «Mi padre vivía como pensaba»
  7. 7 Los bomberos sofocan un incendio de pastos en Badajoz
  8. 8

    El PSOE se pone a favor de la tauromaquia por lo que representa para la dehesa
  9. 9

    Alguien llevó dos cuchillos a una pelea
  10. 10

    Los vecinos piden mejoras de seguridad en los accesos al puente Real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Octubre acoge cinco presentaciones literarias en Mérida

Octubre acoge cinco presentaciones literarias en Mérida