La octava edición de Claqueta Emérita atrae a 543 cortometrajes del país

Bastantes más cortometrajes que la edición del año pasado. El festival Claqueta Emérita, que se celebrará el 3 al 8 de noviembre próximos, llega con ... novedades y más participación en una cita con la que se pretende promover la producción y difusión de audiovisuales realizados por creadores extremeños pero también fomentar el talento joven, la formación audiovisual y la participación de los centros educativos, acaba de decir el delegado de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Vélez. Esta mañana el festival se ha presentado en el Consistorio con la presencia también del director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, junto a los representantes de la asociación cultural Esmerarte.

El festival presenta este año una nueva sección de Producciones Emergentes y se entregarán 19 premios, incluyendo el Premio del Público y el galardón anual de Esmerarte. Como novedad destacada, Gil Aparicio h adelantado que la Filmoteca de Extremadura ofrecerá por primera vez una proyección en su sede de Cáceres. Con ello se busca dar mayor visibilidad al «gran trabajo que se está realizando desde la organización y el festival al público en general».

El festival ha superado «completamente todas las expectativas», han dicho los organizadores. Como ha explicado Fátima Álvarez, de Esmerarte, se han recibido 543 cortometrajes procedentes de todas las comunidades autónomas frente a los 438 recibidos el año pasado. Entre ellos aparecen 254 cortometrajes que son producciones emergentes, 208 profesionales y 81 de centros educativos.

También hay 35 cortos extremeños con obras como 'Operación 5J', de Media Vida Producciones, 'Cento Volando', de Alberto Lucero o 'Leonarda', un cortometraje basado en el guion ganador del segundo foro audiovisual.

El festival cuenta este año con dotación económica se ha incrementado. Ofrece cuatro premios en metálico, uno más que en la edición anterior. Por primera vez, se organizará una convivencia nacional para los nominados y asistentes del Claqueta Emérita.

Entre los cortometrajes nominados a Mejor Corto Nacional se incluyen títulos de gran relevancia como 'Cabuela' (dirigido por Savi Victoria y protagonizado por Salva Reina), 'Depredador' (Javier Fesser), 'El lado más bestia de la vida' (José Antonio Campos Aguilera), 'Cólera' (José Luis Lázaro), 'Aula 037' (dirigida por Juan Martínez) y 'Ángulo Muerto' (dirigida por Cristian Beteta).

En las categorías de Mejor Intérprete Masculino y Femenino han sido nominados Salva Reina, Carlos Santos y Nacho Guerreros, así como Maribel Salas, Eva Llorac y Ane Gabaraín.

El jurado profesional está compuesto por representantes extremeños, directores y directoras de festivales españoles.