Presentación del festival con representantes de Esmerarte, Antonio Vélez y Antonio Gil Aparicio, de la Filmoteca de Extremadura, el último por la derecha. HOY

La octava edición de Claqueta Emérita atrae a 543 cortometrajes del país

Son 105 más que en el pasado año; el festival será del 3 al 8 de noviembre

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 21 de octubre 2025, 14:27

Comenta

Bastantes más cortometrajes que la edición del año pasado. El festival Claqueta Emérita, que se celebrará el 3 al 8 de noviembre próximos, llega con ... novedades y más participación en una cita con la que se pretende promover la producción y difusión de audiovisuales realizados por creadores extremeños pero también fomentar el talento joven, la formación audiovisual y la participación de los centros educativos, acaba de decir el delegado de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Vélez. Esta mañana el festival se ha presentado en el Consistorio con la presencia también del director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, junto a los representantes de la asociación cultural Esmerarte.

