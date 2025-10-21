La octava edición de Claqueta Emérita atrae a 543 cortometrajes del país
Son 105 más que en el pasado año; el festival será del 3 al 8 de noviembre
Martes, 21 de octubre 2025, 14:27
Bastantes más cortometrajes que la edición del año pasado. El festival Claqueta Emérita, que se celebrará el 3 al 8 de noviembre próximos, llega con ... novedades y más participación en una cita con la que se pretende promover la producción y difusión de audiovisuales realizados por creadores extremeños pero también fomentar el talento joven, la formación audiovisual y la participación de los centros educativos, acaba de decir el delegado de Cultura del Ayuntamiento, Antonio Vélez. Esta mañana el festival se ha presentado en el Consistorio con la presencia también del director de la Filmoteca de Extremadura, Antonio Gil Aparicio, junto a los representantes de la asociación cultural Esmerarte.
El festival presenta este año una nueva sección de Producciones Emergentes y se entregarán 19 premios, incluyendo el Premio del Público y el galardón anual de Esmerarte. Como novedad destacada, Gil Aparicio h adelantado que la Filmoteca de Extremadura ofrecerá por primera vez una proyección en su sede de Cáceres. Con ello se busca dar mayor visibilidad al «gran trabajo que se está realizando desde la organización y el festival al público en general».
El festival ha superado «completamente todas las expectativas», han dicho los organizadores. Como ha explicado Fátima Álvarez, de Esmerarte, se han recibido 543 cortometrajes procedentes de todas las comunidades autónomas frente a los 438 recibidos el año pasado. Entre ellos aparecen 254 cortometrajes que son producciones emergentes, 208 profesionales y 81 de centros educativos.
También hay 35 cortos extremeños con obras como 'Operación 5J', de Media Vida Producciones, 'Cento Volando', de Alberto Lucero o 'Leonarda', un cortometraje basado en el guion ganador del segundo foro audiovisual.
El festival cuenta este año con dotación económica se ha incrementado. Ofrece cuatro premios en metálico, uno más que en la edición anterior. Por primera vez, se organizará una convivencia nacional para los nominados y asistentes del Claqueta Emérita.
Entre los cortometrajes nominados a Mejor Corto Nacional se incluyen títulos de gran relevancia como 'Cabuela' (dirigido por Savi Victoria y protagonizado por Salva Reina), 'Depredador' (Javier Fesser), 'El lado más bestia de la vida' (José Antonio Campos Aguilera), 'Cólera' (José Luis Lázaro), 'Aula 037' (dirigida por Juan Martínez) y 'Ángulo Muerto' (dirigida por Cristian Beteta).
En las categorías de Mejor Intérprete Masculino y Femenino han sido nominados Salva Reina, Carlos Santos y Nacho Guerreros, así como Maribel Salas, Eva Llorac y Ane Gabaraín.
El jurado profesional está compuesto por representantes extremeños, directores y directoras de festivales españoles.
Las claves de la programación
El festival contempla varias actividades desde el 3 de noviembre y hasta la gala final del día 8. Entre ellas se cita un taller de producción musical, por Miguel Ángel Gragera, que será el día 3; un taller de interpretación, por Raquel Bazo; el 4; uno de carteles de cine, por Pablo Herreros (5). El día 6 de noviembre tendrá lugar la proyección de cortometrajes emergentes y documentales en el centro cultural Santo Domingo. El día 7 habrá dos sesiones de proyección de cortometrajes con temática educativas. Ese día habrá un Taller de fotografía en movimiento, por Pablo Ruíz, y tras su realización se visualizarán los Nominados a Mejor Cortometraje Nacional.
El 8 de noviembre se realizará un encuentro con directores con la mesa redonda 'La realidad del cine extremeño'; por Emilio Luna. También ese día tendrá lugar la gala final en el Centro Cultural de Nueva Ciudad. Además, desde el 3 de noviembre hasta el 2 de diciembre habrá dos exposiciones en la Biblioteca 'Jesús Delgado Valhondo' tituladas 'Huellas del Tiempo', de Fátima Álvarez López, y 'Cine y literatura: Retratos de las Diosas Romanas', de Carmen Sánchez Morillo.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión