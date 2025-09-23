La Noche Europea de los Investigadores cita en Mérida a los más jóvenes en el el Templo de Diana

Cita con la ciencia para los más jóvenes en el Templo de Diana. Será este viernes. El evento, la Noche Europea ... de los Investigadores. El Ayuntamiento colabora con la Universidad de Extremadura (Uex), el Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC), Fundecyt-PCTEX, Cultura Emprendedora de la Junta de Extremadura y otros organismos oficiales, en la organización de esta actividad que trata de acercar la ciencia, la tecnología y la investigación a la ciudadanía general, «promoviendo la participación activa y el interés por las carreras científicas, especialmente entre los más jóvenes».

Se desplegarán diversos talleres, de 18 a 21.30 horas. La entrada será libre hasta completar aforo. Son once que llevan por nombre:

1. 'Diseñando con el fablab (fabricación digital): catapultas y lanzadores'. 2. '¿Qué se esconde bajo el suelo?: usando el georradar'. 3 'Frío, frío, caliente, caliente: buscando bajo el suelo'.4. 'Un viaje virtual al pasado'. 5 'Elabora tu propia cerámica'. 6 'La historia en 3D alcance de todos'. 7 'Manos al mosaico: a la romana y con gusto emeritense'. 8 'Dando color a la Edad de Hierro: elaboración de pinturas naturales'. 9 'Encuentra el tesoro de la Universidad'. 10 'Lo que no ves cuando navegas por Internet...pero los hackers sí y 11 '5G/6G por dentro: como funciona la red del futuro'.

La celebración de la Noche Europea de los Investigadores se traslada este año desde el Centro Universitario de Mérida, donde habitualmente se celebraba, al entorno del Templo de Diana, un espacio emblemático de la ciudad, para «facilitar el acceso público, visibilidad y disfrute de la ciencia en un ambiente urbano abierto», acaba de explicar el Consistorio. Además, en esta ocasión se suma al Centro Universitario una entidad investigadora que está de cumpleaños, su 25 aniversario de constitución, el Instituto de Arqueología de Mérida.

Pedro José Pardo Fernández, director del Centro Universitario de Mérida, subraya que con esta Noche de los Investigadores se pretende fomentar esas vocaciones «de niños y jóvenes». Las personas que van a hacer estos talleres son investigadores, aquellos que están en las aulas o en los laboratorios, «que ese día hacen el esfuerzo de montar un stand de cara al público y para poder comunicar lo que hacen y así sembrar esa semilla que haga que el día de mañana los jóvenes quieran ser investigadores», ha remarcado.

Mientras, el Instituto de Arqueología de Mérida, dentro de las actividades de su 25 aniversario ofrecerá varios talleres en relación a mosaicos, cerámicas, pigmentos y también a los propios instrumentos de investigación como el georradar. Son talleres prácticos para que se pueda ver de primera mano cómo conseguimos esa información sobre lo que está en el subsuelo» subraya el subdirector del IAM, Victorino Mayoral.