HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
Taller en el Centro Universitario de Mérida en una edición anterior de la Noche de los Investigadores. HOY

La Noche Europea de los Investigadores cita en Mérida a los más jóvenes en el el Templo de Diana

Será este viernes y se traslada desde el Centro Universitario, donde se celebraba habitualmente, al entorno del monumento para ganar visibilidad

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 23 de septiembre 2025, 12:49

Cita con la ciencia para los más jóvenes en el Templo de Diana. Será este viernes. El evento, la Noche Europea ... de los Investigadores. El Ayuntamiento colabora con la Universidad de Extremadura (Uex), el Instituto de Arqueología de Mérida (CSIC), Fundecyt-PCTEX, Cultura Emprendedora de la Junta de Extremadura y otros organismos oficiales, en la organización de esta actividad que trata de acercar la ciencia, la tecnología y la investigación a la ciudadanía general, «promoviendo la participación activa y el interés por las carreras científicas, especialmente entre los más jóvenes».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  3. 3 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  4. 4 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  5. 5 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  6. 6

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  7. 7 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  8. 8 Cuatro de los cinco detenidos por la muerte de un joven en Cáceres pasarán este lunes a disposición judicial
  9. 9 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  10. 10 CaixaBank pone a la venta una casa palacio en pleno casco histórico de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy La Noche Europea de los Investigadores cita en Mérida a los más jóvenes en el el Templo de Diana

La Noche Europea de los Investigadores cita en Mérida a los más jóvenes en el el Templo de Diana