Morante, Talavante y Roca Rey torearán en Mérida en abril, y se descarta la feria de septiembre

Mérida no es ciudad para toros en septiembre. Los calendarios están para adaptarse a los tiempos. Y con esa filosofía presenta ahora José Luis Pereda ... su cartel para el sábado 27 de abril a las seis y media. Morante de la Puebla, Talavante y Roca Rey. La ganadería es de toros de El Pilar.

Cree el propietario de la plaza que no hay mejor cartel ni mejor fecha para devolver la afición a Mérida. Su teoría es que septiembre, cuando habitualmente se programaban los festejos, tiene el hándicap de final de temporada, con mucha gente en la playa y otros ahorrando para la vuelta al cole. Y coincide ya días de mucho calor.

Su apuesta como empresario es afianzar una feria en Mérida al sábado siguiente de terminar la de Sevilla y antes de que arranque la de Madrid. «Mérida necesita esta feria y en Mérida hay afición. Lo vamos a demostrar». Las entradas ya se han puesto a la venta online de torospereda.com y en taquilla en la plaza. Habrá descuentos para peñas. Los precio oscilan entre 110 euros en barrera a los 24 de la grada joven. Si funciona este festejo y la plaza tiene el 27 de abril una buena entrada, su previsión es programar para el año que viene uno o dos festejos más con carteles igualmente atractivo.

Este año, para el domingo 28 habrá una clase práctica de la Escuela Taurina de la Diputación de Badajoz. Recordó el empresario que su festejo ha costado varios meses de negociación con las agendas de los tres toreros y que no recibe ayuda pública alguna. Pero agradeció haber encontrado en el Ayuntamiento de Mérida la predisposición a colaborar. «Como empresario yo no pido ayudas, solo que me dejen trabajar porque en muchos sitios solo te ponen pegas y aquí ha sido todo predisposición».

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna ha dado las gracias al empresario «porque ha cumplido con su palabra de organizar en Mérida un gran festejo y hacer posible que sea un cartel atractivo».

Osuna ha señalado que el objetivo ahora es consolidar la agenda taurina de Mérida el mes de abril porque el mismo empresario ya dijo el año pasado por estas fechas que buscaría un cartel atractivo para los aficionados. La previsión del Ayuntamiento es que Mérida tenga también un fin de semana en abril con visitantes aficionados a los toros en la ciudad. Habló también el empresario del uso que le está dando a la plaza porque ha habido algunos conciertos en los últimos años y hay también locales que se ofrecen a la hostelería. Como taurino, dijo, lo que realmente le gusta es que en la plaza haya corridas de toros y en eso trabaja, sentenció.