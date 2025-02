Un monumento a los mararos

Noche de mujeres empoderadas, lagartas, de jóvenes sin complejos, de la lucha obrera de Calamonte y del monumento a los mararos. La segunda de cuartos ... mostró a un carnaval romano rejuvenecido y que sabe envejecer. Y la Marara aclamada

Empezaron las Fanáticas, chirigota femenina. De mafiosa madrina que controla Mérida van. Y para demostrar que mandan mostraron a Paco Vadillo secuestrado en la presentación. Destacó en su repertorio la crítica a los padres separados que convierten a los hijos en común en un motín de guerra. Hicieron su particular homenaje al resto de agrupaciones que desfilan por el María Luisa. Fueron muy generosas con sus compañeros. No dejaron a nadie atrás. Los carnavaleros, dijeron, son una mafia que cantan canciones. Nada más. Y mafia también pueden ser la familia Baez, los de Al son del cajón. Desplegaron un repertorio amplio, posiblemente el más variado de todos los que se han cantado hasta ahora.

La comparsa de Calamonte estuvo muy arropada desde el auditorio por sus seguidores. Bajo la apariencia poética del limpiador de botas gritaron luego un alegato obrero y rebelde. Renunciaron a cantar a los políticos, prefieren dedicar sus coplas al pueblo. Se acordaron de la explotación laboral que hay detrás de la ropa de marca, de los voluntarios de Valencia, de las tiendas de barrio machacadas por las compras por Internet y arriesgaron con una particular versión de Cenicienta. La comparsa de Calamonte huyó de los temas locales y se centró en la desigualdad. Han destapado en este concurso al guitarrista más precoz y talentoso que se ha subido al escenario y a las voces femeninas mejor acopladas a los músicos. Menos numerosa que otras agrupaciones porque ejerce de comparsa, no de coro.

Las Desiguales son una chirigota joven llena de niños que ya destacó en la cantera. Van de barrenderos de Fomento. Este batallón de limpieza metió en su actuación a todos los barrios de la ciudad y tuvieron el detalle de dar la bienvenida al concurso a los Paveras, los otros jóvenes de Mérida que compiten este año con los adultos. Los niños también lloran en el María Luisa.

La terceras de la sesión fueron La Jotra, comparsa femenina que van de lagartas, una mujer empoderada que no se calla. Cantaron con el corazón abierto a su amor por el Carnaval, a la ciudad que les atrapa y pidieron humildad para cantar más y calumniar menos. Se acordaron de los falsos patriotas de pulsera y chaleco o de las fechorías de Juan Carlos I.

Y cerraron la noche la Marara. Dicen que son de Mérida de toda la vida. Cameo inicial de Juan Carlos Tirado y Javier Llanos de Taptc Teatro como Maximiliano Macias y José Ramón Mélida delante de siete sillas. La Marara son este año el mejor monumento de Mérida; el Teatro Romano, con su diosa Ceres y sus columnas. Cantaron en todo momento a la ciudad. De los monumentos y de la agenda tan apretada que tiene el Teatro Romano con las funciones del Festival, el Stone, el Día de Extremadura, el folclore…. Avisaron al alcalde que un monumento así y de tanto valor se lo acabara llevando la presidenta Guardiola a Badajoz. Y para que el Stone siga ganando fechas propusieron a Carlos Lobo que lo teche. Gustó mucho la Marara. Fue la agrupación más aplaudida de la noche. Si la intensidad del público da la puntuación, los mararos están ya en la final.

Y entre broma y broma emocionaron a la grada con el homenaje que le brindaron a Paco Vadillo. La voz en off del concurso, recordaron, era el mismo niño que les daba la mano cuando cantaban en el viejo María Luisa al bajar por las escaleras. Orgullosos están de que hoy sea un referente de la fiesta y de su compromiso con todos los grupos de la ciudad. No se cansaron de pedir el martes festivo para el Carnaval. Y avisaron, los mismos que critican que no hay comercio en el centro son los que luego se van al Faro.