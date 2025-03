El Mit Jazz de Mérida aspira a convertirse en un festival internacional tras dos ediciones

El Mit Jazz Festival nació el año pasado en el Arco de Trajano con recitales de pequeño formato.

La aceptación del público superó las ... expectativas según los promotores y para esta segunda edición se proyecta con más eventos gratuitos y la vocación de convertirse en un certamen internacional.

El programa incluye conciertos de marzo a junio en varios monumentos de la ciudad, pero manteniendo el Arco de Trajano como espacio más representativo. Antonio Rodríguez Osuna, alcalde de Mérida, explicó en la presentación que en una ciudad con conservatorio, varias escuelas de músicas y bandas profesionales ya consolidadas necesitaba un referente de este género musical en el calendario. Que se une a la agenda de festivales musicales ya conocidos como el Stone o el de flamenco universal.

Utilizar los monumentos para escuchar música en directo no es una novedad en Mérida, pero la singularidad destacada del Mit Jazz es que trae una programación gratuita.

Alfonso Ramos es el director artístico y cuenta que buscan promocionar a músicos de la región que salen en de los conservatorios y las escuelas para que tengan visibilidad ante el público que visita Mérida.

Raúl Miguel, otro de los directores, adelanta que aún no se ha cerrada la programación porque quieren ir sumando talleres, conferencias y actividades paralelas los días previos de los conciertos ya cerrados.

Arrancará el miércoles 26 de marzo a las ocho de la tarde en el Palacio de Congresos. Participarán Sergio Albacete 'Charlie Parker with Strings' y la orquesta 'The Mérida Modern Chamber Orchestra', junto a Abel Trigó 'Crooner' y 'The Merida Bid Band'.

El viernes, a las siete en el Templo de Diana, un recital de Big Band Jóvenes con 'Jazz Band Navás-Súria', 'Harvard- Westlake Jazz Ensembles' y 'Big Band del Conservatorio Esteban Sánchez de Mérida. El 28 de mayo arrancan los conciertos en la plaza del Arco de Trajano, que se irán repitiendo todas las semanas hasta junio. Primero han invitado al grupo 'Flamenco Flow', a las 21,30 horas. El 4 de junio Iván San Juan Cuarteto; el 11 la música cubana de 'Reynold's Trío'; el 18 'Jazz Group & Friends' y el 25 Andy Nevala Cuartet con el latin jazz de Estados Unidos.

El cierre del Mit se ha programado para el 19 de junio con Jorge Pardo en el Teatro Romano, este último también es gratuito, bastará con retirar la invitación los días previos.

Raúl Miguel destaca que aunque solo lleven dos ediciones, el formato Mit Jazz busca acercar el género en todas sus versiones al público, difundirlo desde las escuelas y conservatorios que se impliquen con la programación y proyectar a Mérida a través de los aficionados internacionales que se interesan por festivales de este tipo.

Raúl Miguel es profesor del Esteban Sánchez, director de orquesta y trompetista y Alfonso Ramos es también profesor del conservatorio y encargado de dirigir el proyecto educativo OSCAM, que une los conservatorios de Mérida y Almendralejo con una orquesta común.

Los dos directores del evento esperan que Mérida se integre en la red de ciudades que programan cada año su propio festival de jazz internacional porque hay público que lo demanda.