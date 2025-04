Mérida vuelve a protagonizar un cupón de la ONCE

A. G. Viernes, 8 de diciembre 2023, 11:27 Comenta Compartir

El Año Jubilar Eulaliense protagoniza el cupón de la ONCE del sábado 9 de diciembre. Cinco millones y medio de unidades se venden y ... en Mérida hay quien aprovecha que sale la Mártir para tener un recuerdo. Los cuponeros venden estos días el boleto en el atrio de la Basílica. Acumula Mérida varios ejemplares en los últimos meses. Estuvo también en uno sobre Semana Santa, en otro sobre el Carnaval o los que le dedicó al Festival de Teatro Clásico, al Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida o al Premio de Accesibilidad que consiguió la ciudad el año pasado. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, explicó en la presentación del cupón que la ONCE está reflejando los logros de la ciudad. Cree además que supone una promoción para la ciudad. Tiene la ONCE vendedores repartidos por toda España y eso supone repartir cinco millones y medio de fotograías por todas las ciudades.

Desde la ONCE explican que Mérida ha entrado en la champions de los cupones por su compromiso con la accesibilidad y la inclusión.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión