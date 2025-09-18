Mérida ultima la primera concentración mototurística con actividades y rutas por monumentos Será dentro de dos fines de semana, los días 27 y 28 y está abierta también al público en general, no solo a moteros

Concentración para moteros y público en general. Dentro de dos fines de semana, el sábado 27 y el domingo 28, Mérida acogerá la primera edición un encuentro mototurístico para el que hay apuntado ya personas de Teruel, Zaragoza, Córdoba y, por supuesto, de Extremadura. «No sabemos el número de inscritos fundamentalmente porque se suelen apuntar al final pero las perspectivas son muy buenas para esta concentración», dice Manuel Balsera, presidente de la asociación Mérida Costum, a HOY, que tiene como escenario de partida la sede de la asociación, la antigua gasolinera Harley Davidson, en la N-V.

Esta mañana Balsera, junto al concejal Felipe González ha presentado esta cita que incluye múltiples actividades y visitas a los monumentos de la ciudad y que servirá también para ayudar a Afam, la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer y otras Demencias de Mérida y Comarca. «Nuestra nuestra misión principal es la de hacer eventos solidarios o relacionados con actividades culturales y, por supuesto, tener un claro carácter social», ha subrayado añade el presidente de la asociación motera.

Mérida Costum es una asociación de «reciente creación, pero que lleva muchos años trabajando en la ciudad. Vienen a llenar de actividades un fin de semana, con un programa muy interesante y además diversificando la oferta turística porque van a hacer diferentes rutas enseñando lo mejor de nuestra ciudad y haciéndolo de una forma totalmente diferente», ha agregado el delegado de Turismo.

Además de visitar rincones monumentales de la capital extremeña se irá a pueblos de la comarca como Calamonte, Alange, La Zarza o Torremejía. Habrá también juegos de moteros, de habilidades y una ruta por algunos de los monumentos más característicos de la ciudad. También habrá una exposición de coches clásicos.

La concentración incluye música con tres conciertos en la sede de la asociación motera. Debemos dejar claro que es una concentración organizada por un grupo motero, pero es para toda la ciudad»«, ha subrayado Balsera, quien ha recordado también la colaboración con Afam. Este colectivo estará presente con su propio stand de productos con fines solidarios.

El programa de la concentración mototurística arranca el sábado 27 a las diez de la mañana con la apertura de inscripciones en la sede del grupo y la entrega de una bolsa de recuerdo. A las 10.30 se abre la exposición de vehículos clásicos, a cargo de la asociación cultural de coches clásicos de Mérida. A las 11 empieza el recorrido por la comarca de Mérida con parada en el piscina de Alange. A las 13.30 horas, de vuelta en Mérida, pinchará música el DJ Vicente (Pop Rock 4 Décadas).

Tras la comida para los inscritos, a las 17 horas de ese sábado se celebrarán concurso y a las 18 horas se abrirá el stand de Afam con raciones de jamón solidario, piezas donadas por la asociación motera. A las 19 horas está fijado el concierto de Ohara, divas del pop español. Y a las 21 horas el de En guardia

La música seguirá el sábado noche a partir de las 23.30 horas con el concierto de Héroes de leyenda (Ganador del Cover de Oro 2025). Y las 2 de la madrugada dominical con de nuevo DJ Vicente.

El domingo 29 está confirmado la ruta mototurística por monumentos emeritenses como la basílica de Santa Eulalia, el Arco de Trajano, el Acueducto de Los Milagros, lateral del Circo Romano o el Puente Romano.

