Mérida suma un nuevo festival con casi treinta conciertos en los bares

El festival de cine y música 'CineBeat' nace en Mérida para la semana del 7 al 12 de octubre. Incluye 28 conciertos, repartidos en ... nueve localizaciones por todo el centro de la ciudad, cuatro proyecciones de cine musical en el teatro María Luisa y un certamen de videoclips.

El evento lo organiza el Ayuntamiento y la asociación cultural Ocio y Actividades Emeritenses para atraer a los aficionados a la música y a los bares de la ciudad.

El jueves 10 de octubre el concierto inaugural es de El Buen Hijo, a las 20.00 horas, en el Templo Diana. Será la primera vez que la banda del compositor emeritense Marco Frías toque en casa.

El escenario se convertirá además en un plató de cine porque el director de Mérida Mario Martínez rodará un videoclip en directo a la banda.

Los alumnos de Realización de Audiovisuales y Espectáculos del IES Extremadura ayudarán al director a grabar el concierto al completo como práctica de un taller que el propio Mario impartirá la semana previa en el instituto. El grueso de los conciertos se hará luego en dos días ( el viernes 11 y el sábado 12 de octubre) y en siete escenarios, colocados en los bares céntricos: Tuétano, Café Joplin, Jazz, Maruja Limón, Barocco, Malamadre y antiguo Bujío. Este último tiene la peculiaridad que es un local de la asociación El Coro que hace una cesión a la organizadora del evento para sumarse al maratón de la música en directo.

«Es el festival de la ciudad, de su gente, de las calles, de los bares. No es un festival al uso al que vas con tus amigos a escuchar música a un sitio en concreto. Aquí es ir de bar en bar viendo y escuchando a tus amigos tocar o, al menos, conocidos. Eso tiene un componente mágico; apoyar al sector privado y a tus colegas. Todo queda en casa», explica el organizador Ángel Briz.

El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, valoró la apuesta que hacen los promotores por enriquecer el calendario cultural local y llevar este tipo de eventos en los bares para fomentar el crecimiento de la hostelería. Es una iniciativa diferente y muy interesante, reconoció, porque aúna música, cultura y el sector de ocio.

Cree que Mérida vivirá un fin de semana muy atractivo porque habrá música en bares y en localizaciones patrimoniales como El Pórtico el Foro y el Templo de Diana.

«El sector turístico no crece solo, lo hace gracias a este tipo de eventos culturales, porque gran parte del PIB de este país la genera la cultura y eventos como este», añadió. «Estoy muy agradecido al festival y espero que se consolide y la gente participe».

La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, apoyó también el evento en la presentación del cartel. «Es muy complicado iniciar proyectos como este y ahora habrá que esperar a la crítica, quien decidirá si ha sido buena idea la inversión en este proyecto. Seguro que sí. Me gusta mucho este festival porque es coral: trae música, cine, juventud, hostelería y patrimonio. Para mí es muy importante, sobre todo la cartera que llevo yo de Juventud que, a veces, la dejamos olvidada». La consejera reconoció el sensibilidad que hay en Mérida para abrazar este tipo de eventos. Los vecinos, dijo, ceden espacios y las calles. No solo participan, sino que además soportan las incomodidades de los eventos. Y hay que ser muy respetuosos y generosos con ellos, dijo, porque los vecinos de Mérida no fallan nunca.

Programa

El prólogo del festival será una exposición artística sorpresa relacionada con la música que se expondrá desde el primer fin de semana de octubre en el Café Joplin. Luego se harán las proyecciones de cine musical en el Teatro María Luisa los días 7 y 8 de octubre, en un doble horario (18.30 y 21.00 horas), y en una sola sesión por película. Los cuatro títulos elegidos son: Stop Making Sense (Talking Heads); Ryiuichi Sakamoto: Opus; Little Richard: I am everything y Eterna el documental sobre Gata Cattana que tantos seguidores tiene desde que se estrenó en las plataformas.

El plazo de inscripción para el concurso de videoclips está abierto hasta el próximo 2 de octubre y cualquiera puede enviar sus obras a través de la página web del festival. El miércoles 8 de octubre se proyectarán en el María Luisa los ocho finalistas, elegidos por un jurado experto, y el premio se entregará a las nueve horas en el Pórtico El Foro. Los promotores esperan el respaldo del público.