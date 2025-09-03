HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Presentación de los carteles de la nueva campaña municipal. HOY

Mérida lanza una campaña de concienciación contra los mensajes de odio

'Escucha, Entiende y Respeta' contendrá cartelería y piezas audiovisuales en redes sociales

Juan Soriano

Juan Soriano

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 14:23

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una campaña de concienciación y sensibilización ante el auge de los mensajes de ocio y para prevenir ... delitos de este tipo en la ciudad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2

    La Policía Nacional interviene en una reyerta en San Roque
  3. 3 El Spielberg extremeño: un niño cacereño convierte la historia de Altamira en una película con Playmobil
  4. 4

    Dos reservas y 18 trabajadores: así es el primer día del hotel Hilton de Godoy de Cáceres
  5. 5 Un acertante de la Bonoloto gana más de 44.000 euros este martes en Extremadura
  6. 6 Sol Giralt sustituye a Víctor Píriz en la Secretaría General de Economía
  7. 7

    Las cintas brillantes, nuevo método de lucha de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz contra una plaga
  8. 8

    Los primeros huéspedes del hotel Hilton de Cáceres: «Nos han puesto la alfombra roja nada más llegar»
  9. 9 Herido grave un hombre tras el vuelco de un tractor en Navezuelas
  10. 10

    Los veterinarios de Badajoz, en contra de eliminar la vacunación antirrábica anual de los perros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mérida lanza una campaña de concienciación contra los mensajes de odio

Mérida lanza una campaña de concienciación contra los mensajes de odio