Mérida lanza una campaña de concienciación contra los mensajes de odio

El Ayuntamiento de Mérida ha puesto en marcha una campaña de concienciación y sensibilización ante el auge de los mensajes de ocio y para prevenir ... delitos de este tipo en la ciudad.

Con el lema 'Mérida Escucha, Entiende y Respeta', la campaña no sólo pretende evitar «este tipo de conductas ilícitas, prejuiciosas e intolerantes, sino invitar también a la reflexión, desde el respeto», según ha destacado en la presentación el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna.

Rodríguez Osuna ha advertido que las agresiones al colectivo LGTBI se han duplicado respecto al año 2024, «la violencia física o verbal ha pasado del 7% en 2024 al 16% en 2025, lo que se traduce en 812.000 personas agredidas en nuestro país por mensajes de odio desde las distintas fórmulas de agresiones como son las redes sociales».

El alcalde emeritense también se ha referido al «racismo desatado, como hemos visto en los últimos acontecimientos», así como al «imparable incremento en el número de asesinatos por violencia machista y las repercusiones de los mensajes de odio, cada vez que estos se producen».

Ante estos hechos, Mérida ha preparado esta campaña con el objetivo de «intentar trasladar nuestra visión de la sociedad y frenar a aquellos que la quieren fragmentar» y para ofrecer una respuesta «al auge de discursos de odio en redes sociales y al incremento de jóvenes que simpatizan con posiciones extremistas».

El alcalde emeritense ha explicado que el lanzamiento de esta campaña, que coincide con la celebración de la Feria de septiembre, se compone de piezas audiovisuales y cartelería que se exhibirán en los lugares más visitados, como la Plaza de España, así como en los distintos perfiles sociales del consistorio emeritense.

Rodríguez Osuna ha denunciado la proliferación de perfiles falsos que persiguen fomentar el odio, por lo que ha exigido a los medios de comunicación que actúen «eliminando los mensajes racistas y violentos que aparecen en los comentarios de las publicaciones de los diferentes perfiles sociales».

Concienciación en centros educativos

Kike Pastrana, uno de los creadores artísticos, ha destacado que la campaña consta de dos fases, una primera de sensibilización y la segunda de concienciación a través de acciones, que incluyen actividades en cinco centros educativos de la ciudad.

Todo ello mediante recursos y herramientas que permitan hacer frente a los mensajes y discursos de odio para generar «pensamiento crítico y reforzar valores de convivencia, respeto y diversidad».