Mérida se lanza a por las 80.000 autocaravanas que pasan por la autovía

Justo Díaz estrenó ayer con su Ford Transit de seis mil de motor y 170 caballos el aparcamiento de autocaravanas que se ha abierto ... en el Ferial.

Siete meses al año pasa en su casa rodante. En pocos días embarca en Barcelona para desembarcar en Civitavecchia y recorrer Italia hasta que se le acabe la bombona de gas. Once años al volante y 150 mil kilómetros, calcula. Ha encontrado su forma de vida como jubilado. Por eso ayer quiso estar en el estreno de Mérida. «Yo he hablado muchas veces de esto y no entendía que Mérida estuviera de espaldas a este tipo de viajeros».

Los que entran pernoctan en Cabo Verde, pero no repiten mucho porque comparten espacio con los autobuses urbanos.

Insiste Justo que Mérida necesitaba un área de descanso exclusiva para autocaravanistas. Vigilada, con sus duchas, enganches de luz y sifones para desechar las agua sucias.

En cuanto entró, subió la foto y la recomendó en los grupos de whatsapp a los que está suscrito. Suelen fiarse estos viajeros del whatsapp, el telegram o aplicaciones que actualizan los usuarios. Por eso augura éxito a la que se abre en Mérida. «Cumple con todo lo que necesitamos».

Dos prioridades tienen a la hora de elegir: vigilancia 24 horas y reserva rápida. La de Mérida se ha diseñado con esa idea. La cámara de la entrada está conectada con la Policía Local y se reserva es automática. La hace uno mismo al entrar.

Se encarga de esta gestión telemática Eduardo Nevado, gerente de una empresa de Plasencia de automatizaciones que se está abriendo hueco en este segmento concreto a través de la aplicación Áreas Pla. El usuario, explica, cuando llega, se registra a través de un recepcionista virtual. Pide estancia, repostaje de agua o conectarse a la red durante un tiempo, incluso ducha y lavadora. Se identifica con la matrícula y tiene el sistema hasta siete idiomas distintos.

Gratuita

En Ciudad Real, por ejemplo, hay ya veinte áreas con Áreas Pla. Allí se paga seis euros el día por pernoctar. Más los extras que cada uno quiera contratar: agua, luz y ducha a 2,45 el día. En Mérida, no habrá que pagar nada. El alcalde Osuna anunció ayer cuando visitó las instalaciones que será gratuita.

Quiere el Consistorio darla a conocer entre los autocaravanistas que pasan por la autovía y promocionarla como una de la mejores del suroeste peninsular. Sitio gratis, vigilado, entre la piscina pública de las Abadías y un parque de seis kilómetros de zonas verdes, con un supermercado al lado y casi en el centro de la ciudad. Vaticina el alcalde que se llenará con frecuencia y que quizás haya que pedir a Diputación en el futuro que se agrande porque las 27 plazas de ahora se quedan cortas.

Eduardo Naranjo, el nuevo gerente, también cree que será un éxito. Mérida, recuerda, es una ciudad atravesada por la Ruta de la Plata. Según sus datos, por la autovía de Mérida pasan 80.000 autocaravanas al año en ambas direcciones. El destino suele ser el Algarve portugués. «Es el principal competidor nuestro ahora, si fuéramos capaces de dar el servicio de calidad que dan allí habría más pernoctaciones aquí».

Y da otro dato para entender que el flujo depende tanto del servicio como del destino. Las veinte de Ciudad Real que gestiona las han usado más de 21.000 viajeros en un año. «Han sido un revulsivo turístico».

Jubilados extranjeros

El 70% extranjeros. Jubilados que cruzan Europa entre septiembre y abril. Por eso recomienda Naranjo prestar atención a un perfil de viajero con poder adquisitivo y cada vez más presente por la Ruta de la Plata. En Alemania se matriculan cien mil autocaravanas al año y la mayoría suelen moverse por el suroeste europeo. «El mercado está allí porque en España son cinco mil matriculaciones anuales, nada que ver con el movimiento que se genera desde el centro de Europa hacia Portugal». Y son precisamente los viajeros extranjeros los que más valoran la seguridad en los sitios donde descansan.