Mérida ilumina mañana sus edificios en color naranja por el Día Mundial de la Salud Mental

Color naranja en el Día de la Salud Mental. Mérida iluminará mañana edificios y monumentos con ese color en una iniciativa que se celebra cada 10 de octubre por impulso de la Federación Mundial de la Salud Mental (WFMH, en sus siglas en inglés) en más de 100 países.

Explica el Gobierno local que la fachada del Ayuntamiento, la muralla de la Alcazaba y el Puente Romano, entre otros, se iluminarán este viernes en color naranja con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, como así se hará en otras ciudades del país.

Cada año, la Federación Mundial de la Salud Mental propone abordar una serie de contenidos sobre este tema. En España, la federación nacional muestra a la sociedad la labor que realizan, «visibiliza la situación de las personas con problemas de salud mental y sus familias y se reivindican públicamente los derechos de este colectivo».

En esta ocasión la campaña que realizada la asociación española de Salud Mental incluye como reivindicaciones concretas la implicación de las empresas en generar entornos seguros, saludables e inclusivos, «donde se cuide y se hable de salud mental, sin tabúes ni prejuicios»; el impulso, por parte de la Administración, de medidas contra la precariedad laboral y el control de riesgos laborales y psicosociales en las empresas y el cumplimiento de las cuotas de reserva de empleo para las personas con discapacidad (actualmente 10%), tanto en la Administración pública como en el sector privado, y que el cupo reservado para las personas con trastorno mental sea de, al menos, el 2%.

También se reclaman recursos que faciliten la inserción laboral de las personas con trastorno mental, como la formación laboral, la inserción laboral en puestos de empleo ordinario, el fomento el empleo con apoyo y los Centros Especiales de Empleo.

