Mérida destina 36.000 euros al centro Padre Cristóbal y al programa de acogida de invierno

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Mérida ha aprobado una subvención que se materializa en el convenio de colaboración que mantiene con Cáritas Diocesana de Mérida-Badajoz y que en este año se ha incrementado en 5.000 euros, llegando a los 36.000 euros.

Según indica el Consistorio emeritense, esta cantidad está destinada al mantenimiento de los diferentes recursos que presta Cáritas en la ciudad, en concreto el centro Padre Cristóbal y el programa Ola de frío, que dan acogida a las personas sin hogar o en riesgo de exclusión social.

En ellos se cubre de forma integral distintas áreas, como alojamiento, formación, superación de las barreras lingüísticas, inserción laboral, salud física y psicológica, acceso a servicios sociales y tratamiento de adicciones.

«Con este convenio el Ayuntamiento pone de manifiesto su compromiso de lucha contra el sinhogarismo, ya que ambos recursos acogen a personas sin hogar, las más vulnerables, quienes más lo necesitan», ha explicado la delegada de Servicios Sociales, Catalina Alarcón.

Con respecto al centro Padre Cristóbal, destaca que «es el único que existe en la ciudad que presta un servicio residencial con el objetivo de promover la recuperación personal y el acceso a los derechos de las personas sin hogar que garanticen su incorporación a la sociedad».

En este centro se ofrece un acompañamiento integral e individualizado, desde un equipo multidisciplinar en coordinación con otros recursos como algo fundamental para establecer sinergias y articular intervenciones.

En cuanto al centro del programa Ola de frío, este dispositivo de emergencia durante los meses de invierno está en marcha desde hace cuatro años en Mérida «dando respuesta a las personas que se encuentran en una situación de calle y tienen dificultades graves para adaptarse a centros o programas de mayor exigencia, fundamentalmente en cuanto a normas, garantizando que reciban una atención básica».

En este recurso se facilitan servicios de merienda, cena, desayuno, higiene, pernocta, ropa y salud, además de informaciones y trámites de acceso a distintos recursos y servicios. El acceso no tiene ninguna restricción para los usuarios, salvo cumplir las normas básicas de no consumir y no tener comportamientos violentos.

