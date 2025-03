Mérida arranca la campaña para pagar las facturas de luz, agua o gas

La delegación municipal de Servicios Sociales arranca mañana la campaña para cubrir los mínimos vitales en Mérida. El Ayuntamiento habilita una oficina con dos ... trabajadoras sociales para recoger las solicitudes que lleguen de las familias más vulnerables de la ciudad.

Catalina Alarcón, concejala encargada de este servicio, explica que parten con un presupuesto de 171.500 euros, pero aclara que es un fondo vivo, abierto a recibir más dinero si se agotan los recursos y no se han pagado todos los impagos aprobados por los técnicos. Insiste Catalina Alarcón que abarcarán todos los casos que cumplan los requisitos.

La idea es pagar los suministros energéticos básicos de la vivienda habitual. Entra en esta categoría las facturas de la luz, el agua, el gas o la bombona de butano. No cambian los perfiles respecto a otros años. Se trata de acudir hasta las economías domésticas más frágiles de la ciudad. Técnicamente se configuran a partir de unos ingresos netos en los tres meses anteriores a la solicitud por debajo del 120% del Iprem. Y ponderado luego según los componentes de cada unidad de residencia.

La horquilla es amplia porque depende del ratio entre ingresos y miembros, pero se mueven entre los que tengan pocos residentes y no superen los 840 euros mensuales o los 1.000 euros pero sean más de cinco en casa. Y hay también unos límites a cubrir según los perfiles concreto. Si ayudan a tres o cuatro personas entre menores y adultos, no recibirán más de mil cien euros al año para todos estos gastos. El dinero no se entrega a las familias. Se abona directamente a las compañías suministradoras cuando los solicitantes se convierten en beneficiarios y presentan sus facturas energéticas con los importes impagados.

Otro condicionante es que sean también solicitantes del bono social. Las líneas de mínimos vitales no invalidan otras de protección social igualmente abiertas en la delegación como el fondo de garantía o el del alquiler por emergencia social.

«Todas estas medidas persiguen el objetivo de dar respuesta a las necesidades de las familias más necesitadas de nuestra ciudad, poniendo de manifiesto el compromiso del gobierno en seguir ayudando a las personas que lo están pasando mal», señaló Catalina Alarcón. Si se cumplen los ratios del año pasado y como parten de una reserva presupuestaria similar, los mínimos vitales de este año ayudarán a 741 familias.

Destaca Catalina Alarcón que hay en este perfil también mayores que residen solos o con otros familiares a su cargo y tienen como único ingreso una pensión no contributiva para toda la unidad residencial. Servicios Sociales lleva ya varios años encadenando líneas de mínimos vitales para cubrir lo que se llama pobreza energética. El repunte de las facturas de la luz, el gas o el agua deja a muchas familias con dificultades para estar al día con las compañías. Y ante los riesgos de cortes de suministro por impagos, los servicios sociales brindan esta subvención para los casos más necesitados.

La concejala Catalina Alarcón se comprometió a seguir poniendo fondos y recursos para combatir la pobreza energética en Mérida y recordó que el Ayuntamiento siempre suma fondos a los que aporta la Junta para aumentar la cobertura.