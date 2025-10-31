Mérida activa un club de ocio para la inclusión de menores en situación de vulnerabilidad

El Ayuntamiento emeritense pone en marcha durante un club de ocio singular. Se le llamada socioeducativo y se incluye dentro del 'Acompañando'. Da continuidad al ... trabajo de inclusión social para menores en actividades de ocio saludable, desarrollado entre mayo y septiembre dentro del programa Menores Saludables.

'Acompañando' es un proyecto piloto, promovido por el Ayuntamiento y financiado por la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad, que persigue fomentar la inclusión socioeducativa de menores en situación de vulnerabilidad, favoreciendo su participación en actividades deportivas, culturales y lúdicas, expresa el delegado de Sanidad, Marco Antonio Guijarro.

La Fundación Don Bosco Salesianos es la entidad que trabaja con el Consistorio para desarrollar el proyecto de club socioeducativo, aportando dos profesionales en el trabajo con infancia y juventud en situación de riesgo o exclusión social.

El nuevo club nace con la voluntad de seguir ofreciendo un espacio estable, «estructurado y continuado de ocio saludable, acompañamiento educativo e inclusión social para los niños y niñas participantes, así como para nuevos menores que deseen incorporarse».

Se desarrollará durante el último trimestre del año, con dos sesiones semanales. Los miércoles se dedicarán al apoyo educativo, mientras que los viernes se llevarán a cabo diversas actividades de ocio. Estas últimas permitirán a los menores participantes conocer y disfrutar de la oferta de recursos recreativos y saludables que ofrece la ciudad.

Con el programa Menores Saludables, el Gobierno municipal reitera su compromiso con la prevención y la promoción del bienestar infantil y juvenil, «continuando una línea de trabajo que persigue potenciar los factores de protección frente a las adicciones, a través de la mejora de la convivencia, la cohesión social y la inclusión educativa de los menores más vulnerables», sentencia Guijarro.