Mérida abre las inscripciones para La Noche del Patrimonio

El Ayuntamiento de Mérida ha abierto este martes el plazo de inscripción para las actividades programadas para el próximo 13 de septiembre con motivo de ... la celebración de La Noche del Patrimonio. En total hay 440 plazas.

El proceso para participar en las visitas guiadas y talleres se ha puesto en marcha a través de un formulario que se encuentra alojado en la página web municipal. Si la inscripción es correcta se enviará un correo de confirmación. El Consistorio emeritense señala que conforme se vayan cubriendo los cupos se irán eliminando las opciones a elegir. En apenas media hora ya se han ocupado varias de las actividades.

Las visitas guiadas comenzarán a las 17.30 horas con 'Mérida curiosa', que tendrá una segunda entrega a las 19.30 horas. Ofrece sesenta plazas en total, treinta por cada turno. Se trata de una ruta para conocer algunas curiosidades de la historia de la ciudad, como lugares, personajes, materiales reutilizados, etc.

A las 18.00 y 19.00 horas, con diez plazas por pase, tendrá lugar la visita al solar de una de las fullonica que existían en Augusta Emerita, locales privados donde los ciudadanos llevaban a lavar sus ropas.

A las 19.00, 20.00, 21.00, 22.00 y 23.00 se ofrecerá una muestra del patrimonio documental municipal con quince plazas por cada pase. Se trata de un recorrido por el material del Archivo Histórico del Ayuntamiento de Mérida, desde documentos medievales en soporte de pergamino y libros de actas municipales que recogen las sesiones del Concejo de Mérida de principios del siglo XVI hasta documentos gráficos como mapas y planos, carteles, programas de mano y fotografías.

A las 20.30 y 22.00 horas, con treinta plazas por pase, 'Mérida Secreta' ofrecerá una ruta por el centro de la ciudad en la que se desvelará su patrimonio más desconocido, así como sus mitos y leyendas.

La visita nocturna al Teatro y Anfiteatro Romanos tendrá lugar a las 21.00 y 22.00 horas, con cuatro pases en cada turno y veinte plazas por pase, 160 en total.

Por último, 'Patrimonio celeste' ofrecerá a las 22.30 horas con un total de 35 plazas una actividad de observación de las principales estrellas y constelaciones visibles esa noche. Además, se podrá contemplar a través de telescopios los objetos celestes más importantes.

En cuanto a los talleres, 'Construimos el peristilo del teatro' está destinado a niños de 6 a 10 años, con la compañía de un adulto. Tendrá lugar a las 18.00 y 19.00 horas, con diez plazas por pase, veinte en total. Mostrará cómo fue este gran espacio en época romana.

Por su parte, 'Escape room detectives' cuenta con diez plazas para un único pase a las 18.00 horas. En este taller se pondrá a prueba el ingenio, trabajo en equipo y habilidades para resolver acertijos en un entorno lleno de desafíos y misterios en el Centro Cultural Alcazaba.