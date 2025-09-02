HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Participantes en las actividades del pasado año. HOY

Mérida abre las inscripciones para La Noche del Patrimonio

Las visitas guiadas y talleres infantiles cuentan con 440 plazas disponibles

Juan Soriano

Juan Soriano

Martes, 2 de septiembre 2025, 12:02

El Ayuntamiento de Mérida ha abierto este martes el plazo de inscripción para las actividades programadas para el próximo 13 de septiembre con motivo de ... la celebración de La Noche del Patrimonio. En total hay 440 plazas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Víctor Píriz dimite como secretario general de la Consejería de Economía para trabajar en la privada
  2. 2

    Mérida instala un nuevo radar de tráfico en la avenida Reina Sofía
  3. 3

    Guardiola cambia al completo Gestión Forestal tras la salida de Higuero
  4. 4 Jorge Rey alerta sobre un fenómeno inusual que marcará el tiempo en otoño de 2025
  5. 5 La Policía Local se incauta de mil kilos de fruta en el mercadillo del domingo
  6. 6 Herida una mujer tras ser atropellada en la calle Corte de Peleas en Badajoz
  7. 7 Intervenidos en Badajoz más de dos kilos de droga ocultos en una rueda de repuesto
  8. 8

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  9. 9

    La calle San Juan de Badajoz perderá los toldos y Menacho tendrá sombra
  10. 10

    Un niño de 11 años es asesinado a tiros en EE UU tras llamar de broma al timbre de una casa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Mérida abre las inscripciones para La Noche del Patrimonio

Mérida abre las inscripciones para La Noche del Patrimonio