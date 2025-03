«La mejor arma que lleva un policía es el bolígrafo para el atestado»

Miguel Ángel Paredes Porro ha perdido ya la cuenta de los manuales escritos para los policías de toda España. No sabe muy bien si ... el que dedica ahora a los delitos dolosos de tráfico vial hace el número trece o el quince. Entra de lleno en la alcoholemia, los excesos de velocidad o la conducción temeraria. También en los que rechazan someterse a pruebas de consumo ante un control.

Sus manuales se han convertido en consultas de policías de toda España porque resume con sentencias y reformas legales cómo deben actuar ante situaciones concretas. La serie es larga. El año pasado abordó las imprudencias al volante. Atropellos en pasos de peatones, por ejemplo. Ahora en los que no hay imprudencia alguna, sino voluntad deliberada. «Yo quiero que no se nos quede nada en el tintero para que cuando se vaya a juicio todo esté bien reflejado». Y pone varios ejemplos prácticos para entender lo volátil que puede ser un atestado mal redactado o incompleto.

Si a un infractor no le hacen la prueba de alcoholemia, no le leen sus derechos o no queda acreditado en concreto que ha habido una conducción temeraria y ha puesto en peligro la vida de otras persona, puede salir absuelto.

Se dedica Miguel Ángel a estudiar sentencias que sientan jurisprudencia para analizar cómo les influye la intervención policial.

Eso implica que de un texto legal de más de cincuenta páginas extraiga un párrafo. Lo sintetiza al máximo, explica, para que cuando lo lean los compañeros entiendan con claridad lo que necesita saber. Al hacerlo tan práctico –una especie de manual de estilo policial– no extraña que los cuatrocientos volúmenes de la primera edición se hayan agotados. «Después de tantos años de trabajo, compañeros de otras ciudades se ponen en contacto conmigo porque ven que es un material práctico y necesario».

Advierte Miguel Ángel que en realidad está todo escrito y publicado, se trata de ordenarlo y explicarlo desde el punto de vista del funcionario que acude al delito. «Cuando te encuentras con un delito, tienes que saber claramente qué leyes se están incumpliendo y cuál es la doctrina del Supremo sobre lo que estamos instruyendo».

Tras repasar al detalle la doctrina del Supremo saca Miguel Ángel Paredes una conclusión para sus compañeros: escribir, escribir y escribir, reitera. «La mejor arma que puede llevar un policía es el bolígrafo para el atestado».

Hay que trasladar al documento oficial que abre la investigación todos los datos y detalles objetivos sobre el delito. «A veces se nos van cuestiones que tienen que quedar bien claras».

Un agente escribe en su atestado que decidió hacer una prueba de alcoholemia a un conductor porque observó un comportamiento extraño o herrático. Pero eso llega al juzgado, compara, y puede quedar en nada. «Tenemos que detallar más. Si iba por mitad del carril, si se subió a una acera, si se llevó por delante un cono, a que velocidad estimada llevaba el coche o si en algún momento puso en peligro la vida de otra persona. Todo lo que observemos tiene que quedar con detalle en la instrucción». Por experiencia sabe que en los juzgados todo lo que no se recoge claramente se puede interpretar y en la interpretación se pierden matices que definen un tipo de delito u otro.

Puede ser la diferencia, aclara, entre un hecho consumado –que tiene unas consecuencia penales– y una tentativa. Por eso insiste en que se deben especializar los policías en la instrucción de atestados por delitos de tráfico. «La especialización es la que hace que no se te vayan los detalles. No es lo mismo que atropelle un coche cuando vas a tomar un café con un amigo que cuando vas a trabajar o cuando estás trabajando». Otra conclusión de Miguel Ángel es que al revisar doctrinas y sentencias actualizadas se toma conciencia de las muchas variables que influyen en un delito de tráfico y las dificultades que tienen los agentes para dar respuestas a todas las preguntas que se abren después en los juzgados.