María Tirado deja el acta del PP en Mérida y Marco Guijarro tendrá dedicación exclusiva

El pleno ordinario de marzo cambia la bancada del Partido Popular en la oposición y también las retribuciones económicas en el equipo de gobierno local ... del Partido Socialista.

María Adelaida Tirado Asensio leyó un comunicado en el que manifestaba su renuncia al acta de concejala por el PP.

Explicó que lo hace porque le resulta imposible compatibilizar su tarea como concejala en la oposición y su trabajo. Y por lealtad y honestidad a la ciudad prefería dejar libre el acta. Seguirá ligada al Partido Popular de Mérida. En su intervención agradeció a Pilar Nogales – «a la que admiro profundamente»– porque le animó a presentarse en las listas en las anteriores municipales. Y entró precisamente hace dos años en el pleno. Repitió en la lista por el PP de junio y se unió al equipo que encabezaba Santi Amaro. También agradeció María Tirado el trabajo y el apoyo que ha recibido de Santi Amaro en esta legislatura. Con la salida de María Tirada son ya dos concejales de la oposición que abandonan el pleno en menos de un año de legislatura. Primero se fue Francisco Piñol Sala, del partido Vox.

Ahora el Partido Popular tendrá que sustituir a María Tirado, que ocupó el puesto número seis, el mismo número de concejales que tiene el PP. El siguiente en la lista del Partido Popular es Raúl Carmona Rodríguez.

Equipo de gobierno

Y en lo que se refiere a la composición del equipo de gobierno, el pleno aprobó modificar el orden de liberaciones y media liberaciones que tienen los concejales del grupo socialista que gobiernan.

Ampliar Marco Antonio Guijarro. HOY

Marco Antonio Guijarro, que hasta ahora no cobraba del Ayuntamiento, pasará a dedicación exclusiva. Argumentó el alcalde Antonio Rodríguez Osuna que Marco Antonio Guijarro es un funcionario de la Junta de Extremadura a quien la Junta le pone muchos reparos y no le deja cumplir con la media liberación para atender las funciones que le asignó. Por eso decide ahora el equipo de gobierno local unir dos medias liberaciones en una. Según Julio César Fuster, el portavoz del PSOE, el cambio no supone un incremento de retribuciones al equipo de gobierno porque lo que han hecho es fusionar dos medias liberaciones en una dedicación exclusiva y recordó además que no hace uso de todas la liberaciones que podría hacer por ley. El resto de grupos municipales no entendían el cambio y no les convenció el argumento.

María Eulalia Casado, del Partido Popular, dijo que no se incurría en ilegalidad. Mérida, por población, puede tener hasta 15 concejales con dedicación exclusiva en el Ayuntamiento y por tanto este cambio no excede ese límite, pero sí comparó que los diez liberados más el alcalde que hay en Mérida superan a los que hay en Badajoz, Cáceres o Plasencia. O a ciudades del mismo tamaño que Mérida y también Patrimonio de la Humanidad como Ávila. El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, defendió la responsabilidad y la implicación de sus concejales y afeó a la oposición generar un debate porque en el Partido Popular de Mérida hay varios concejales que cobran como asesores del gobierno regional y también por pleno, comisiones y junta de portavoces en el Ayuntamiento.

Los concejales de la oposición, dijo el alcalde, cobran entre seiscientos y novecientos euros por menos de siete horas de trabajo al mes. Y fue aún más explícito. Puso como ejemplo a Miguel Valdés, que según el alcalde cobra novecientos euros al mes por siete horas. El ejemplo que puso el alcalde encendieron los ánimos en los bancos de la oposición. Miguel Valdés – que previamente había lamentado que una persona con el talento de María Tirado tuviera que abandonar el pleno– insistió en que las asignaciones que estaba diciendo el alcalde sobre lo que cobraban los concejales de la oposición eran falsas. Eran exageradas, dijo y no se correspondían a la realidad. El debate quedó en punto muerto y entraron luego en otros puntos del día que nada tenían que ver con la ciudad de Mérida.

Se marcharon del pleno

Pero se retomó en el turno de ruegos y preguntas. Pidió Miguel Valdés a la concejala de Hacienda que hiciera llegar a todos los grupos las asignaciones que había recibido el último mes del Ayuntamiento para que todos pudieran comprobar que no cobra los novecientos euros que dice el alcalde. También rogó al alcalde que respetara a los concejales de la oposición y Rodríguez Osuna le respondió que no puede pedir respeto alguien que hace aportaciones de cuñadismo en los plenos. Entendió Miguel Valdés que antes las reiteradas faltas de respeto lo mejor era abandonar antes de que acabara y se fue. Se levantó de su sitio y le siguió su compañero de partido Ángel de las Heras.