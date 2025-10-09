HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Busto de José Fernández López, descubierto en 1996, en la avenida de su mismo nombre en Mérida. J. M. Romero

El libro sobre José Fernández López, impulsor de Mérida: «Es el gran hombre del Renacimiento en el siglo XX»

El Teatro María Luisa acoge la presentación de un libro sobre la figura del empresario clave en el desarrollo de la historia reciente de la ciudad

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 9 de octubre 2025, 08:07

Comenta

Salvando las distancias, José Fernández López vendría a ser lo que Augusto y su yerno y amigo Marco Agripa supusieron para la historia de Mérida veinte siglos después. Si los romanos la fundaron y la impulsaron como capital de la Lusitania, el empresario gallego (Lugo, 1904-Madrid, 1986) fue su auténtico revitalizador y motor de desarrollo en la complicadísima etapa de la Guerra Civil y la posguerra.

Esta tarde, a las siete, en el Teatro María Luisa, con la presencia de Luis Carlos, uno de los seis hijos que tuvo con Rosario Sousa, se presenta la más completa biografía de Fernández López, el empresario sin miedo al riesgo, como lo califica el libro escrito por la periodista Marisa Gallero. Fernández López es hijo adoptivo de Mérida desde 1945.

Creador de Zeltia, Transfesa y Pescanova, esta muy conocida en el ámbito nacional, pero también figura clave del antiguo matadero regional de Mérida, la principal empresa de Extremadura en las décadas de 1940 y 1950, germen de Carcesa, y de la industria del corcho La Corchera.

Hijo de tratante de ganado, Fernández arrancó su carrera arrendando el matadero de Mérida durante la Segunda República. Llegó a Mérida, anticipa Gallera, desde su puesto de secretario de la asociación de tratantes de ganado de Galicia. «Poseía información de que el matadero de Mérida estaba en quiebra y decidió dar el paso», expone Marisa Gallero.

El matadero nació en 1927 de la mano de la Diputación Provincial (se le llamó provincial durante mucho tiempo) y con la participación simbólica del rey Alfonso XIII. Pero en 1930 se encontraba en situación de quiebra técnica. Tras dos subastas desiertas, en diciembre de 1935 apareció un primer y único interesado en su arrendamiento, Fernández López.

Contrato del matadero regional para gestionarlo Fernández López.
Contrato del matadero regional para gestionarlo Fernández López. HOY

Firmó contrato de arrendamiento hasta 1955 y el negocio lo revitalizó de forma extraordinaria. Fue, por ejemplo, la primera firma del país en elaborar salchichas y hamburguesas. Entre 500 y 615 trabajadores tuvo de media. En 1955 siguió como accionista tras la entrada de una empresa pública.

«He disfrutado muchísimo investigando y escribiendo sobre lo que para mí es un auténtico hombre del Renacimiento en el siglo XX porque Fernández López no paró de crear empresas», subraya Gallero. Y otra relevante fue Transfesa (1943), con sede social en Badajoz, referente en el transporte ferroviario de mercancías por Europa en las décadas de 1940 y 1950 y patentó un sistema de cambios de vías para unir por tren a España con el continente europeo en el paso de los Pirineos. También creó Industrias Frigoríficas Extremeñas.

Además, el empresario gallego dio cobijo en Zeltia y en el Matadero de Mérida a científicos represaliados por el franquismo, como Miguel Catalán, Faustino Cordón o Vicente Sos Baynat.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima de un choque frontal en Badajoz recibirá 2,3 millones de euros por las secuelas sufridas
  2. 2

    Raquel del Puerto empieza a formar su equipo tras cuatro meses de presidenta de la Diputación de Badajoz
  3. 3 Emotivo adiós del IES Bárbara de Braganza a su conserje fallecido: «Su entrega ha dejado huella»
  4. 4 El colegio Salesianos de Badajoz despide a su profesor Magdaleno Becerra
  5. 5 Ferran Adriá se rinde a la gastronomía extremeña: esto es lo que comió en uno de los restaurantes mejor valorados de Mérida
  6. 6 La Policía investiga un fuego en la puerta de un piso de Badajoz
  7. 7 Unos primos extremeños capturan un esturión beluga de más de 80 kilos
  8. 8 El fiscal superior de Extremadura, designado para el juicio contra el fiscal general del Estado
  9. 9 Tiendas y supermercados abiertos en Extremadura el 13 de octubre: horarios de El Faro, Mercadona o El Corte Inglés
  10. 10

    Pedro Sánchez anuncia en Cáceres la creación del Observatorio de la Vivienda Turística: «Los vecinos quieren recuperar sus barrios»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El libro sobre José Fernández López, impulsor de Mérida: «Es el gran hombre del Renacimiento en el siglo XX»

El libro sobre José Fernández López, impulsor de Mérida: «Es el gran hombre del Renacimiento en el siglo XX»