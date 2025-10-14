Junta y Ayuntamiento se ponen de acuerdo para construir 136 viviendas de promoción pública en Mérida

Proyectos a desarrollar que se repiten, inversión en el aire (vinculada a que haya nuevos Presupuestos de Extremadura), pero pocas novedades con vistas de ser ... concretadas a corto plazo en Mérida. La reunión que cada año celebran representantes de la Junta de Extremadura con los del Ayuntamiento emeritense, como se recoge en la Ley de Capitalidad, se ha desarrollado esta mañana con buenas palabras, incluso las críticas y con una cifra en al que sí han coincidido en el número dos del Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, y el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna: 39,5 millones. Es la suma a la que asciende las inversiones contempladas por la Junta el próximo año en la capital de Extremadura. Bautista habla de 5 millones menos que las de 2025 pero Osuna eleva la bajada a 14,2 millones.

«Es el más bajo en los últimos cinco años», ha señalado el alcalde de Mérida. «Demuestran que que la Junta »sigue construyendo región a través de Mérida«, ha replicado Bautista.

El consejero de Presidencia ha dicho que el «tono» de la reunión ha sido de «cordialidad, de lealtad institucional». En el capítulo de inversiones ha incluido la construcción, muy avanzada del edificio centralizado de farmacia del SES, que cuesta 2 millones. O las mejoras, con 600.000 euros, del centro sociosanitario (antiguo Psiquiátrico) Diaz Ambrona.

Son dos obras puestas como ejemplos por el Gobierno municipal de «erróneas a la hora de contabilizar por la Junta como inversiones para la ciudad de Mérida, porque no lo son», ha puntualizado el alcalde emeritense. Ha puesto también Osuna otros ejemplos de proyecciones erróneas del Ejecutivo de María Guardiola que cuenta como inversión en la ciudad. «Incluye aquí una partida para las obras del yacimiento de El Turuñuelo, en Guareña, y será porque el Instituto de Arqueología de Mérida tiene la sede aquí pero la inversión es en Guareña. O que Mercoguadiana recibirá una ayuda, pero su centro es el de Don Benito».

Por cuestiones como esta y con el reclamo de que la Junta incluyera obras con impacto directo en la ciudad, el Gobierno local emeritense había solicitado la suspensión de la reunión del Consejo de Capitalidad hasta que se recogiera su petición. «La Junta está advertida desde el 2 de julio, a través de una carta que mandó este Ayuntamiento a la propia presidenta, de que los presupuestos que se presentaran hoy en el Consejo de Capitalidad tenían que cumplir con el artículo número 16 del Estatuto y tenía que venir un apartado que hablara de sectores concurrentes».

Ha especificado que en el borrador del presupuesto solo hay 20 millones de euros en inversiones directas «que tengan algo que ver con la ciudad de Mérida. Es decir, de esos 39,5 millones, desglosando el documento, solo hay 20 millones que tengan que ver con inversiones directas, bien sea en edificios públicos de la Junta de Extremadura, bien sean en programas y proyectos, etcétera, etcétera». El resto, ha señalado el alcalde, corresponden con subvenciones nominativas a distintos organismos, entidades etcétera. Incluso hay «4,1 millones que no corresponden ya no a entidades que trabajen a Mérida, sino que no están ni en Mérida».

Más sintonía ha habido en obras sí concretas con repercusión directa en los ciudadanos emeritenses como la construcción de una piscina climatizada (promesa electoral de Rodríguez Osuna) o la construcción de vivienda pública. Sobre el primer asunto, Abel Bautista ha dicho que para la piscina, que tiene un coste de 25 millones, la Junta se compromete a poner 500.000 euros para la redacción del proyecto.

En lo que tampoco hay dudas es que, como recoge el Estatuto de Capitalidad, la Junta debe ingresar cada año 2 millones de euros en las arcas del Ayuntamiento emeritense para cumplir con el mismo.

Sobre la vivienda, Gobierno regional, a través de su empresa Urbipexsa, y Ayuntamiento firmarán un convenio. El Consistorio emeritense va a ceder suelo público municipal en tres áreas de la ciudad para que Urbipexsa impulsa la construcción de 136 viviendas de promoción pública.

Urbipexsa, de la que está al frente Marta Herrera, concejal del PP en tiempos de Pedro Acedo, presentará en breve junto a Rodríguez Osuna ese acuerdo y las áreas en las que se edificará esas viviendas.

Bautista también ha resaltado que la Junta construirá una sede del Parque Científico y Tecnológico de Extremadura en suelo cedido por el Ayuntamiento en el Centro Universitario de Mérida (3,5 millones costará) y que terminará la depuradora de agua residuales en breve (5 millones). Al mismo tiempo el consejero de Presidencia que la Junta asume 1,1 millones de las arcas regionales para costear la deuda que por esta cantidad mantienen inquilinos de viviendas sociales por no pagar el agua. Y se mantiene la previsión de abrir un centro de atención a la discapacidad (Cadex).