Guardiola, Osuna, y Yáñez, primera teniente de alcalde emeritense, en la reunión esta mañana en Presidencia de la Junta. J. M. Romero

Junta y Ayuntamiento se ponen de acuerdo para construir 136 viviendas de promoción pública en Mérida

La reunión anual del Consejo de Capitalidad finaliza con menos inversión prevista del Gobierno regional para 2026; el Gobierno de Guardiola lo achaca a la finalización de obras, el de Osuna a un recorte de dinero para la ciudad

Celestino J. Vinagre

Martes, 14 de octubre 2025, 15:05

Proyectos a desarrollar que se repiten, inversión en el aire (vinculada a que haya nuevos Presupuestos de Extremadura), pero pocas novedades con vistas de ser ... concretadas a corto plazo en Mérida. La reunión que cada año celebran representantes de la Junta de Extremadura con los del Ayuntamiento emeritense, como se recoge en la Ley de Capitalidad, se ha desarrollado esta mañana con buenas palabras, incluso las críticas y con una cifra en al que sí han coincidido en el número dos del Gobierno regional, el consejero de Presidencia, Abel Bautista, y el alcalde emeritense, Antonio Rodríguez Osuna: 39,5 millones. Es la suma a la que asciende las inversiones contempladas por la Junta el próximo año en la capital de Extremadura. Bautista habla de 5 millones menos que las de 2025 pero Osuna eleva la bajada a 14,2 millones.

