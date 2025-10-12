El instituto Santa Eulalia, premiado por impulsar las vocaciones científicas

M. F. MÉRIDA. Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Dos proyectos de centros educativos extremeños han sido premiados en los galardones nacionales Alianza STEAM, que concede el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes para impulsar las vocaciones científicas entre el alumnado en disciplinas vinculadas a ciencias, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. Uno de ellos es el presentado por el instituto Santa Eulalia.

Ha sido un centro de Guareña, el instituto Eugenio Frutos, el que ha obtenido el primer premio de la modalidad dirigida a centros de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, dotado con 5.000 euros. El proyecto, titulado ‘Mucireñas’, busca dar visibilidad al trabajo de mujeres científicas de la localidad y su entorno de cara a que sean un referente para el alumnado del centro.

El del instituto Santa Eulalia ha conseguido el segundo premio de la misma modalidad, dotado con 3.000 euros. El proyecto emeritense galardonado es por concurso efecto Matilda, titulado ‘Acabemos con el borrado de las mujeres en la ciencia’.

El certamen Alianza STEAM está dirigido a fomentar las vocaciones científicas entre las alumnas, «construyendo una cultura de centro que fomente las ciencias y valore la contribución femenina en las disciplinas científicas y tecnológicas, poniendo en valor su contribución y perseverancia a pesar de las dificultades», detalla la consejería de Educación.

La propia consejería de Educación de Extremadura ha obtenido una de las ocho menciones honoríficas de los premios, en la modalidad para entidades sin ánimo de lucro.