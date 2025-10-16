El instituto Albarregas acoge charlas a jóvenes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato para prevenir suicidios

Celestino J. Vinagre Jueves, 16 de octubre 2025, 13:47 Comenta Compartir

El instituto Albarregas de Mérida ha iniciado esta semana una serie de charlas planteadas sobre gestión emocional y relacionadas directamente con la prevención del suicidio en adolescentes, donde han aumentado, especialmente entre las chicas. Las charlas están dirigidas a alumnos del centro de 4º de ESO y 1º de Bachillerato, esto es, de 15, 16 y 17 años habitualmente. Las charlas a los estudiantes han sido el martes pasado y este jueves, pero también ha habido una dirigida específicamente a madres y padres, que se impartió este miércoles. De esta forma la salud mental empieza a copar un lugar preferente de las inquietudes de la comunidad educativa.

En 2024, el suicidio fue en España la segunda causa de muerte no natural. A lo largo del año, 3.846 personas fallecieron por esta razón. La Confederación Salud Mental España, de acuerdo con el Ministerio de Sanidad, evidencia que la salud mental no es únicamente una cuestión individual, sino que está profundamente condicionada por las circunstancias en las que vivimos. Y eso incluye una colaboración estrecha, por ejemplo, en el ámbito educativo entre docentes, alumnos y profesionales de la salud.

Un estudio coordinado por la Universidad Rey Juan Carlos sobre salud mental entre jóvenes españoles de 14 a 17 años revela que un 15,7 % de los encuestados aseguran haber intentado suicidarse, y el 19,8 % señala que lo ha considerado. Mientras el 29,3 % manifiesta que durante el último año ha realizado conductas autolesivas, de las cuales el 10,5 % indica pensar frecuentemente en ello. El trabajo se hizo con encuestas a 806 adolescentes de toda España.

En Mérida, a través de Feafes (la Federación Extremeña de Asociaciones de Personas con Experiencia en Salud Mental y Familiares) se lleva impartiendo charlas de sensibilización en institutos y colegios para prevenir los suicidios. En el instituto Albarregas han sido esta semana.

El suicidio es una epidemia silenciosa —la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que 1 de cada 100 muertes en el mundo son debidas a esta causa— a la que es necesario hacer frente entendiendo la complejidad de sus motivos, se subraya. «Antes del covid éramos nosotros los que nos dirigíamos a los centros educativos para organizar estas charlas y sensibilización. Pero desde entonces son los propios centros, y las asociación de madres y padres de alumnos, los que nos llaman para que vayamos», relata a HOY David Jaraíz, terapeuta ocupacional de Feafes Mérida, con sede en la avenida Lusitania.

«Una profesora del Albarregas, Estefanía Cabecera, estaba antes en el Emérita y ha sido una de las impulsoras de esas jornadas de sensibilización en colaboración con la Ampa del centro», añade.

En estas charlas Feafes ha dado a conocer una guía sobre la prevención de suicidios entre adolescentes. «Hablamos de salud mental en general, porque así es como hay que abordar la problemática. Se trata de sensibilización y evitar estigmas ante las enfermedades mentales», añade Eva Jiménez, coordinadora técnica de Feafes Mérida.

Además de las charlas, los alumnos del Albarregas visitarán el centro de esta asociación en la última semana de octubre (días 23 y 28) para conocer a los profesionales y «romper estigmas». Las charlas en los institutos seguirán en otros centros no solo de la capital de Extremadura sino también de la comarca. Por ejemplo, en La Zarza, fijadas para los días 27 y 28 de este mes.