Iceta confirma que las obras de ampliación del Museo Romano de Mérida comenzarán este año

Se trata de una obra muy esperada en Mérida tanto por ver el resultado como la importancia del lugar. El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha recalcado que los trabajos de ampliación del Museo Nacional de Arte Romano (MNAR) de Mérida «probablemente» empiecen antes de acabar 2022 y que estarán muy pendientes para que no haya demoras innecesarias.

Cabe recordar que las obras ya se licitaron por valor de 8,3 millones con una duración prevista de dos años.

El ministro de Cultura ha destacado la importancia del lugar. «Queremos ser muy fieles al proyecto del museo porque realmente tanto el edificio como su integración en los vestigios, en las ruinas de Mérida, son muy singulares y yo creo que muy celebradas por los expertos», ha aseverado en declaraciones a Europa Press.

Iceta cree que la ampliación es muy necesaria pero apunta que, con dicha ampliación, no se acaba con las necesidades que pueda tener el museo emeritense.

El ministro de Cultura ha visitado al MNAR de Mérida acompañado por la consejera de Cultura, Nuria Flores; el subdelegado del Gobierno en Badajoz, Francisco Mendoza, y la directora del museo, Trinidad Nogales.

En este sentido, ha recordado que está en marcha un proceso para renovar la climatización, por valor de casi 1 millón de euros, que en principio está previsto que se termine en seis meses, y también algunas obras de adecuación menores.

De igual forma, Miquel Iceta ha informado de que Trinidad Nogales le ha trasladado algunas necesidades como personal para la biblioteca del museo. «Hay muchas cosas todavía que trabajar y que arreglar, desde luego una de las joyas de lo que fue la gran capital del Imperio Romano en España no la vamos a dejar de la mano, porque es un beneficio de todos. Está aquí pero pertenece al conjunto de todos los ciudadanos y ciudadanas de España», ha aseverado.

Potencia

El ministro ha resaltado que es una «alegría» volver a este museo que visitó en 2017 antes de ser ministro en un momento en el que se está a las puertas de su ampliación que le va a dar todavía «más potencia».

«Esta es una joya de la corona. Son 16 los museos nacionales que dependen directamente del ministerio de Cultura pero la verdad es que nos gusta trabajar en estrecho contacto con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, porque la verdad es que los museos o están enraizados en su territorio, en su historia, o no sirven a la función para la que fueron creados», ha insistido.

De igual forma, ha destacado que el ministerio está muy satisfecho con la labor que realiza esta institución cultural y ha valorado la exposición 'Spectácula. Diversión y espectáculos en la sociedad romana', en colaboración con el Festival Internacional de Teatro Clásico, porque con la misma «se produce una suma que al final es una multiplicación».

Sobrecostes

El ministro de Cultura, a preguntas de los medios, ha indicado que el proceso de selección de la empresa que ejecutará la ampliación será «inmediato» al quererse iniciar las obras antes de que finalice el presente año, aunque ha mostrado su preocupación «no por la calidad» de las empresas sino por el alza de los precios y de los costes.

«Ya sabemos que a veces las obras se demoran más de lo inicialmente previsto y los costos pueden incrementarse por cuestiones que escapan a la voluntad tanto de las empresas como de la administración. Por lo tanto vamos a estar muy encima para acompañar ese proceso y para que no se produzcan demoras innecesarias», ha aseverado.

Preguntado por si estuviera cuantificado el incremento, Iceta ha dicho que no pero que la ampliación está presupuestada en 8,3 millones de euros, a lo que ha añadido que, desde que se dedica a la política, no ha visto un presupuesto que se cierre «exactamente como se previó».

«Estaremos muy alerta para que no se produzca una merma de un proyecto ambicioso que no puede ser de otra manera, porque nos encontramos frente a un museo ya muy consolidado que se ha ganado un respeto no solo en España sino a nivel internacional. Somos Patrimonio de la Humanidad y por lo tanto no podemos fallar», ha indicado.