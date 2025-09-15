Iberdrola y Ferrovial ganan el contrato del consumo eléctrico y alumbrado de Mérida Las dos empresas se han impuesto gracias al contenido económico de sus ofertas

Iberdrola y Ferrovial serán las empresas encargadas del suministro de energía y el mantenimiento de la red de alumbrado de Mérida, respectivamente, tras resultar adjudicatarias del concurso convocado por el Consistorio emeritense.

El Ayuntamiento de Mérida abrió el pasado mes de febrero esta licitación, que cuenta con un importe de 2,5 millones de euros y un plazo de ejecución de un año con posibilidad de prórroga por otros doce meses. Por su importe, se trata de uno de los contratos más elevados del Consistorio emeritense.

El concurso se divide en dos lotes, por un lado el suministro de energía para el Ayuntamiento y por otro el servicio de mantenimiento de la red de alumbrado. La formalización de los dos contratos ha tenido lugar a comienzos de septiembre.

El primer lote, dotado con algo más de 2,25 millones de euros, se ha adjudicado a Iberdrola por cerca de la mitad, en concreto 1,27 millones. La compañía ha presentado la oferta más baja de las tres propuestas recibidas, lo que ha justificado la adjudicación.

Este lote abarca todos los puntos de suministro de energía eléctrica de titularidad municipal: alumbrado público, dependencias municipales, servicios de infraestructura y otros eventuales.

Red de alumbrado

En cuanto al contrato destinado a la red de alumbrado, el presupuesto de licitación ascendió a 250.000 euros por anualidad. Según el pliego de condiciones, abarca el mantenimiento de 16.186 luminarias, 206 cuadros de mando y 16.117 soportes.

En este caso, el Ayuntamiento recibió cuatro ofertas. Ferrovial Energía ha resultado adjudicataria por cerca de 189.000 euros, la propuesta económica más baja. De esa forma, el coste total del contrato con los dos lotes se acerca a 1,46 millones de euros, más de 1 millón por debajo del presupuesto de licitación.

