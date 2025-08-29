HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Equipo del hospital emeritense. HOY

El hospital de Mérida mejora la seguridad en operaciones de corazón con un nuevo dispositivo

Se ha implantado con éxito en un paciente de 58 años que ha sido operado

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:25

El Hospital de Mérida ha implantado por primera vez y con éxito a un paciente de 58 años un dispositivo denominado Impella, una pequeña bomba rotatoria que se introduce por la arteria femoral y que ayuda al corazón a bombear sangre durante una operación complicada.

Gracias a este sistema, los especialistas han podido realizar una intervención coronaria de alto riesgo con mayor seguridad y eficacia, en una operación que ha durado dos horas aproximadamente. Ha transcurrido sin complicaciones, «obteniéndose un resultado clínico muy positivo», detalla la Consejería de Salud en nota de prensa.

Este avance ha sido posible gracias al trabajo conjunto del hospital y del Área de Salud de Mérida, que durante meses han impulsado la adquisición del dispositivo, cuyo coste asciende a 18.000 euros.

La incorporación de esta tecnología supone un importante refuerzo para el tratamiento de pacientes con problemas cardíacos graves o complejos.

Con esta actuación, el Servicio Extremeño de Salud «reafirma su compromiso con la innovación y la mejora continua de la atención sanitaria pública, acercando a la ciudadanía tratamientos de última generación que hasta ahora no estaban disponibles en la región», concluye la el departamento que encabeza Sara García España.

