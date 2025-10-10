Homenaje festivo para recordar los 45 años de la Escuela Politécnica de Mérida Antiguos alumnos y profesores organizan un acto mañana por la tarde en la plaza del Conservatorio

Celestino J. Vinagre Viernes, 10 de octubre 2025, 13:01

Tributo festivo en honor a la antigua Escuela Politécnica de Mérida. Antiguos alumnos y profesores se congregan mañana por la tarde en la plaza del Conservatorio de Música, a escasos metros de lo que fue su edificio de estudios de Informática y Topografía, para rendir homenaje al centro y también para vivir una jornada de confraternización. Se cumplen 45 años de Universidad en Mérida, estudios universitarios que llegaron con la puesta en marcha de la Politécnica.

La barra para amenizar la jornada, en la que se esperan más de 400 personas, se abre a las dos de la tarde pero no será hasta pasadas las 17 horas cuando se inicien, oficialmente, los actos programados. Primero actuará la Tuna Universitaria Politécnica de Mérida y a las 19:30 horas actuará el grupo de rock Secoinsa. Antes, a las 18:30 horas, tendrán lugar las intervenciones de varias personas.

Se esperan desde el ámbito académico, entre otras, la de Valentín Carrascosa, primer director de la Politécnica; la de Miguel Ángel Andúgar Hernández, bajo cuya dirección la Escuela vivió un crecimiento espectacular y Pedro Pardo, director del Centro Universitario de Mérida. En el ámbito político intervendrá el delegado de Cultura, Antonio Luis Vélez Saavedra, exalumno de la Politécnica, y también la de su padre, el exalcalde Antonio Vélez, en cuyo periodo (desde octubre de 1981) inicio el centro su pleno desarrollo aunque nació siendo primer edil de Mérida el también socialista Martín López Heras. «No fue fácil instalar la Politécnica porque no quería que hubiera Universidad en Mérida», rememora a este periódico el exalcalde Vélez.

«Aquí llegó a haber más de 600 alumnos por curso con esas dos carreras técnicas, que eran de tres años. Se construyó un edificio propio para la Politécnica porque inicialmente comenzó a funcionar en los bajos de la sede del Conservatorio», recuerda a HOY Paco Bermudo, de 50 años, que ha asumido en cierta parte la organización del acto. Antonio Luis Vélez fue alumno de la promoción 1990-1993 y recuerda con mucho cariño y satisfacción, incide, su paso por las aulas politécnicas.

