Herido un motorista en un accidente de tráfico en Mérida

R. H. Martes, 21 de octubre 2025, 17:04

Un motorista de 27 años de edad ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico este martes en Mérida. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar poco antes de las 14.30 horas en la avenida del Río.

Como consecuencia, un hombre de 27 años ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al hospital de Mérida en estado leve.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado equipos sanitarios y patrullas de la Policía Local.