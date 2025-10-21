HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El motorista herido fue trasladado al hospital de Mérida. HOY

Sucesos

Herido un motorista en un accidente de tráfico en Mérida

El hombre, de 27 años, ha sido trasladado al hospital en estado leve

R. H.

Martes, 21 de octubre 2025, 17:04

Un motorista de 27 años de edad ha resultado herido tras sufrir un accidente de tráfico este martes en Mérida. Según los datos aportados por el Centro de Urgencias y Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar poco antes de las 14.30 horas en la avenida del Río.

Como consecuencia, un hombre de 27 años ha sufrido policontusiones y ha sido trasladado al hospital de Mérida en estado leve.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado equipos sanitarios y patrullas de la Policía Local.

