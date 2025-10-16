HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Francisco Serrano firma una novela, esta tarde, en el centro cultural Alcazaba. J. M. Romero

Francisco Serrano presenta y firma libros en la biblioteca de Mérida

El escritor guareñés, ganador del Premio Tusquets de este año, elige la capital extremeña para presentar 'El corazón revolucionario del mundo'

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:45

Comenta

La biblioteca 'Juan Pablo Forner' ha atraído esta tarde a un escritor de éxito. El guareñés Francisco Serrano ha presentado en Mérida su novela ... ganadora del premio Tusquets, 'El corazón revolucionario del mundo' y firmó libros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Qué es el trastorno disociativo, la enfermedad mental que ha obligado a Morante de la Puebla a retirarse
  2. 2 Adiós a TGB en El Faro: una reconocida cafetería llega al centro comercial de Badajoz
  3. 3 Ingresa en la UCI el hombre trasladado crítico tras el incendio de su casa en Badajoz
  4. 4 La prensa nacional se rinde a María Morais, mujer de Gragera: el motivo por el que todo el mundo habla de ella
  5. 5 Verónica, tercera víctima de violencia de género en Extremadura en 2025
  6. 6

    Juzgan a un guardia civil que provocó un accidente mientras estaba ebrio en acto de servicio en Cáceres
  7. 7 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  8. 8 Juan del Val escala a la cima del Planeta con una novela de amor
  9. 9 Evacúan al hospital a un joven de 19 años tras ser atropellado cuando iba en bici en Badajoz
  10. 10

    Una defensa pide que testifiquen cuatro funcionarios más de la Diputación de Badajoz en el juicio al hermano del presidente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Francisco Serrano presenta y firma libros en la biblioteca de Mérida

Francisco Serrano presenta y firma libros en la biblioteca de Mérida