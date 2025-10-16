Francisco Serrano presenta y firma libros en la biblioteca de Mérida
El escritor guareñés, ganador del Premio Tusquets de este año, elige la capital extremeña para presentar 'El corazón revolucionario del mundo'
Jueves, 16 de octubre 2025, 20:45
La biblioteca 'Juan Pablo Forner' ha atraído esta tarde a un escritor de éxito. El guareñés Francisco Serrano ha presentado en Mérida su novela ... ganadora del premio Tusquets, 'El corazón revolucionario del mundo' y firmó libros.
