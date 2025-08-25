El Fondo Popular de Mérida se corre el 13 de septiembre; el Día de la Bicicleta será el 8 Las actividades deportivas organizadas con motivo de la Feria arrancaron hace una semana con el torneo de tenis

Día de la bicicleta en la edición del año pasado por el Puente Romano.

El Gobierno local anuncia las actividades deportivas organizadas con motivo de la Feria y Fiestas de Mérida. El calendario arrancó hace una semana, el pasado lunes 18, con el inicio del torneo de tenis, y se prolongará hasta el 13 de septiembre.

Ese sábado día 13 se desarrollará el vigesimoctavo Fondo Popular 'Ciudad de Mérida'. La salida, desde el Parque de las 7 Sillas, será a partir de las 18.30 horas. La llegada, en el mismo sitio. El recorrido es de diez kilómetros.

El precio de inscripción es de 6 euros (4 euros para 'chupetines' y prebenjamines). El Fondo lo organiza el Club Atletismo Mitreo, en el marco del Circuito de Carreras Populares impulsado por la Diputación Provincial de Badajoz, con el patrocinio del Ayuntamiento emeritense.

Mientras, el torneo de tenis se disputará entre el 18 y el 28 de agosto en el complejo polideportivo Diocles.

Por su parte, el Día de Extremadura es el elegido para desarrollar el Día de la Bicicleta. La salida será el 8 de septiembre a las 12 horas desde la Plaza Margarita Xirgu.

Este evento, que está dirigido a toda la ciudadanía, está promovido por la Escuela Ciclista de Mérida en colaboración con el Ayuntamiento de la capital regional.

Además, también se celebrarán los torneos de tenis de mesa y de golf, así como el 31 de agosto tendrá lugar en la piscina del complejo Guadiana la octava edición de 'Patas al Agua', organizado por la asociación Acudame (Asociación Cultural para la Defensa de los Animales de Mérida).

Una cita en la que se podrá ir a la piscina con perros y pasar un día divertido y refrescante con los canes. Se permiten dos perros (con microchip) por persona y acudir con la cartilla de vacunación al día.

Finalmente, los días 12 y 13 de septiembre tendrá lugar el concurso de pesca de la Feria emeritense en el embalse de Proserpina, que está organizado por Emeritafishing.