El Festival Cinebeat moviliza a 7.000 seguidores por calles y salas de Mérida La organización tilda de exitosa la segunda edición en la que el grupo madrileño Black Maracas ganaron el premio al mejor concierto

Celestino J. Vinagre Lunes, 20 de octubre 2025, 10:57 Comenta Compartir

Exitosa segunda edición. Este es el adjetivo para hacer balance que utiliza la organización del Festival Cinebeat que ha llevado música y cine en las dos últimas semanas a calles, bares y salas de Mérida. El público abarrotó todos los escenarios y hubo colas antes, durante y después de casi todos los conciertos, se subraya, con 7.000 seguidores entre todas las actividades programadas: 40 conciertos, repartidos en 9 salas, el Templo de Diana, proyecciones de cine para escolares y público general.

Un festival «que reunió a lo más granado de la música extremeña, figuras emergentes, con un potencial tremendo, bandas consagradas, reunificadas para la ocasión y, por supuesto, grandes aportaciones, este año también, de varias bandas venidas de fuera de las fronteras extremeñas», explica su director Ángel Briz Rueda. Ha sido un grupo madrileño, Black Maracas, el vencedor del premio a mejor concierto. Además, el propio guitarrista y líder de la banda madrileña fue el encargado de cerrar la fiesta de clausura en el antiguo El Bujío, con una performance en directo, junto al DJ extremeño Juanma Alcántara.

El pasado jueves llegó la cita más esperada, el concierto inaugural en el Templo de Diana, ante unas 1000 personas, con tres conciertos, los de Hombre Tigre, Srta. Trueno Negro y Bulo. Tras esta cita en el fin de semana se han desarrollado 35 conciertos distribuidos en siete salas y en dos «frenéticas» jornadas. El público respondió en los bares y salas del centro para disfrutar de varios conciertos de diferentes registros (rock, blues, soul, electrónica, trap, rap, funk…).

Ampliar HOY

Cinebeat se celebra gracias a la inversión del sector privado como la gestora del Teatro María Luisa, y las de Rograsa, Aqualia, Barrilito, Inesperada, Apis. Además tiene el patrocinio del Ayuntamiento de Mérida, la Junta de Extremadura, Diputación Provincial de Badajoz, Fundación Extremeña de la Cultura, el Instituto de la Juventud y el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida.

«Este año ha sido el de la consolidación de un proyecto que, casi sin querer, se ha puesto en el panorama nacional como una de las mejores apuestas culturales gracias al interés de las instituciones», recalca su director.

«Lo más importante es que la gente disfrute de este festival casi tanto como nosotros organizándolo a través de nuestra asociación cultural Escena Sonora, en la que sus socios, la mayoría jurado del certamen de videoclips y concierto», apostilla Briz como cierre de balance.