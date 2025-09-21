HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación del festival de rock con miembros de la asociación Acero Mérida y el concejal Antonio Vélez. HOY

El Festival Acerock de Mérida llevará rock y heavy metal a Los Milagros

Se celebrará el viernes 3 y el sábado 4 de octubre

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Domingo, 21 de septiembre 2025, 09:21

Viernes 3 y sábado 4 de octubre. Escenario, parque del acueducto de Los Milagros. Desde las cinco de la tarde hasta la medianoche. ... El Festival Acerock cierra el programa de una «cita ineludible» para los amantes de la música rock y heavy metal con parada en Mérida, en palabras del edil de Cultura, Antonio Vélez.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

