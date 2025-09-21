El Festival Acerock de Mérida llevará rock y heavy metal a Los Milagros

Viernes 3 y sábado 4 de octubre. Escenario, parque del acueducto de Los Milagros. Desde las cinco de la tarde hasta la medianoche. ... El Festival Acerock cierra el programa de una «cita ineludible» para los amantes de la música rock y heavy metal con parada en Mérida, en palabras del edil de Cultura, Antonio Vélez.

El parque situado junto al emblemático monumento acogerá la séptima edición deAcerock. El viernes 3 el festival celebrará el tradicional concurso de bandas de rock, en el que competirán Okultos, Mind Traveller, Koven y No Soul, culminando la jornada con la actuación de la legendaria banda de heavy metal Easy Rider.

El sábado 4 arrancará con una de las mejores voces del heavy metal, Leo Jiménez, y continuará con la actuación de reconocidas bandas como Ópera Magna, los portugueses Godark, Hijos de Overón, Darkness Bizarre y el grupo ganador del concurso de bandas. Israel López Conejero, presidente de la asociación Acero Mérida, remarca que «las cosas se están haciendo bien» y este festival va obteniendo «una mayor visibilidad» internacional.

Lo ejemplifica en que son 242 grupos, muchos procedentes de países latinoamericanos como México y Venezuela, los que se han presentado al concurso de bandas, de las que se han seleccionado cuatro, que «son las que han obtenido más votos» y que competirán en el concurso.

López Conejero ha agradecido al Ayuntamiento de Mérida y al Consorcio de la Ciudad Monumental el apoyo y colaboración a «esta cita imprescindible» en el calendario musical de Extremadura en «un entorno único», que hay que «respetar», como es el acueducto de los Milagros.