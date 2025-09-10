Ferrovial construirá el Museo de Historia de Mérida en el antiguo Mercado Calatrava El Ayuntamiento de Mérida adjudica el contrato por 3,5 millones de euros

Juan Soriano Miércoles, 10 de septiembre 2025, 07:39

El Ayuntamiento de Mérida ha adjudicado a la empresa Ferrovial Construcción el contrato para la reforma del Mercado de Calatrava para convertirlo en el Museo de la Historia y Arqueología de la ciudad por 3,585 millones de euros. El plazo de ejecución es de un año, aunque en su propuesta la empresa elegida ha planteado una reducción de varias semanas.

Como había adelantado HOY, Ferrovial había obtenido la mejor puntuación durante la fase de valoración de las cinco ofertas recibidas en el nuevo concurso que se convocó tras cancelaciones de contratos, cambios en el proyecto y licitaciones desiertas. Las obras comenzarán tras la firma del acta de replanteo, lo que suele producirse un mes después de la formalización del contrato.

El Gobierno local señala que esta obra supondrá «un tractor de la economía emeritense, al tratarse de un museo que será referente en la ciudad, tanto para los visitantes como para la propia ciudadanía».

La inversión se llevará a cabo con cargo a los fondos europeos Next Generation a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo mediante una asignación directa al Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España. Se prevé que la obra concluirá a finales de 2026. El Consistorio emeritense apunta que tras su conclusión será necesario realizar la musealización, en la que ya trabaja el Consorcio de la Ciudad Monumental, que será el órgano encargado de gestionar este nuevo espacio cultural.

El proyecto se adjudicó al arquitecto emeritense Ángel Hernández Espada, quien también asumirá la dirección de obra. El nuevo museo se concibe como una nueva plaza pública, un espacio habitable para los turistas y los emeritenses. El acceso recuperará la puerta principal del Mercado de Calatrava, por la calle Santa Eulalia.

21 siglos de historia

El Consistorio emeritense explica que el museo plantea un recorrido por 21 siglos de historia de la ciudad a través de maquetas y piezas originales, que adentrarán al visitante en la evolución urbanística de Mérida y sus principales eventos históricos.

El centro del edificio, una gran plaza pública cubierta, será uno de los focos polivalentes del museo. Acogerá una muestra relativa a los personajes reales y legendarios junto a otros que añadirán toques de humanidad al pasado emeritense.

Este gran espacio público, completamente versátil en cuanto a su montaje museográfico se refiere, podrá quedar diáfano de cara a la celebración de eventos culturales, de carácter público o privado.

Desde esta gran plaza interior se accederá a otra sala que abordará Mérida como capital en distintas épocas históricas, relacionando la historia de la ciudad con los grandes acontecimientos que motivaron su condición. En este espacio se expondrán piezas singulares y extraordinarias, como los conjuntos de oro que vinculan Mérida con la capitalidad en época sueva.

Desde este nivel también habrá un acceso a la sala de exposiciones temporales, otro espacio polivalente pensado para acoger muestras de arte, arqueológicas, científicas, fotográficas y de todo tipo.

Otras dos salas adentrarán al visitante en el yacimiento emeritense y el proceso arqueológico. Una vez visitados los monumentos, o antes de ello, descubrirá con comodidad y a través de experiencias personales los detalles de los principales monumentos de la ciudad, así como los entresijos de la arqueología y la restauración.

La segunda planta acogerá las áreas de trabajo y un amplio gabinete didáctico «donde grandes y pequeños puedan disfrutar de actividades lúdicas, en días de diario a través de los centros escolares o en fines de semana con la familia».

La terraza superior del museo será otro espacio versátil con múltiples posibilidades, abierto a la ciudad. Y el sótano albergará el almacén donde alojar las piezas en tránsito, porque el objetivo será renovar con carácter periódico la colección gracias a las continuas excavaciones en la ciudad.