Félix Palma: «El Consorcio es un modelo único y por el que se interesan otras ciudades»

Tiene el Consorcio en el horizonte planes ya conocidos como el Museo en el Calatrava o abrir la Huerta de Otero. Pero alberga, sobre todo, ... un bagaje de casi treinta años custodiando y difundiendo el yacimiento. Casi tres décadas de trabajo arqueológico que explicará cada miércoles por la tarde a las ocho en el Liceo. Félix Palma, su director, abre el ciclo para poner el marco.

–Lo primero es explicar cómo funciona el Consorcio

–En Mérida, todo el mundo, o casi todo el mundo, sabe qué es el Consorcio. Entienden que somos los que hacemos las excavaciones, pero queremos que se conozcan los entresijos. Hablaremos de financiación, de leyes de patrimonio o del personal. Que seamos nosotros mismos los que expliquemos cómo funcionamos. Investigamos, conservamos y difundimos. Y hay mucha actividad detrás de todo esto.

–Empecemos por el principio.

–Se creó en 1996. Estamos llegando a la madurez y surgió gracias al interés y a la voluntad de todas las administraciones con competencias en patrimonio independientemente del color político. Participa el Ministerio de Cultura, la Junta de Extremadura, la Asamblea, la Diputación y el Ayuntamiento. Una de las claves es la unión institucional.

–Estamos ante un modelo singular de gestión.

–No surge de la nada. Es heredero del antiguo patrimonio de la Ciudad Monumental. Se pusieron las bases para avanzar. Nosotros vamos a muchas ciudades patrimoniales y vemos como se trabaja en otro sitio. Y el Consorcio es un modelo único. Hacemos gestión directa. Muchas ciudades se interesa por este modelo. Evidentemente, cada una tiene su propia idiosincracia. No es lo mismo Santiago que Cáceres o que Toledo; pero a pesar de nuestras carencias y de nuestras dificultades, estamos dos o tres pasos por delante.

«La pandemia nos enseñó que el patrimonio de la ciudad no puede depender de la fluctuación que haya en las taquillas»

–Por poner algunos números; trabajadores, financiación...

–Los formamos cien trabajadores y ahora tenemos contratados más de cuarenta personas. Somos un generador de empleo y riqueza para Mérida. Y el principal reto es equilibrar el yacimiento a la inversión que requieren monumentos y recintos Patrimonio de la Humanidad. Por eso siempre digo que la mejor inversión que se puede hacer hoy en Mérida es en el patrimonio arqueológico.

–Alguna vez se ha hablado de mejorar la financiación.

–El dinero público que ponen todas las administraciones no llega al 12% del total del presupuesto. Y más del 70% vienen de los ingresos en taquilla, de los visitantes que entran a ver los monumentos. Estamos hablando de un presupuesto medio anual de entre cinco millones y cinco millones y medio de euros. Nosotros calculamos en base a años precedentes la recaudación que vamos a conseguir en taquilla. Pero puede variar. La pandemia nos enseñó que el patrimonio de la ciudad no puede depender de las fluctuaciones en taquilla. No es una crítica a las administraciones porque debemos poner por delante el interés y el apoyo económico, pero hay decir también que mantener y difundir requiere de más dinero.

–¿Necesita el Consorcio más respaldo popular de los vecinos de Mérida?

–Creo que es algo que ya hemos conseguido y lo que toca es seguir manteniéndolo. La ciudad asumió como identidad colectiva el título Patrimonio de la Humanidad. Emerita Lvdica es un ejemplo. Ha sido un éxito casi desde el primer año. Notamos que la gente quiere y ama a sus monumentos. Y nosotros tenemos que llegar a la gente, no al revés. Por eso tenemos los mecenas, la escuela adopta un monumento o los eméritos, por ejemplo. Queremos que la gente se implique en la conservación. Nos corresponde a nosotros acercar los monumentos y la investigación arqueológica a la gente.

–Habla usted muchas veces de la convivencia entre arqueología y urbanismo en Mérida.

–Hemos conseguido la normalidad. El arqueólogo forma parte de la ciudad igual que el electricista, el albañil o el panadero. En esta ciudad la labor del arqueólogo se respeta y se conoce. En otros sitios eso no ocurre. El arqueólogo es algo casi exótico y llama la atención. Aquí las excavaciones son continuas. Y se da esa convivencia porque al Consorcio le interesa la Mérida del presente y del futuro, lógicamente respetando el pasado.

–¿Qué camino debe seguir ahora la institución?

–Se ha hecho mucho en estos años, pero debemos fijarnos en lo que podemos hacer a partir de ahora. Mérida es una ciudad afortunada por el yacimiento. Tenemos el reto del Museo de Arqueología o de recuperar la Huerta de Otero. También hay que seguir excavando en los grandes recintos, que son los que realmente aportan riqueza. Insisto, la mejor inversión en Mérida y para los vecinos es la que se haga en su patrimonio.

–¿Qué bulos o desinformación sobre el Consorcio es la que más le molesta?

–Sobre las excavaciones en solares se difunden teorías que no se corresponden con la práctica. En cualquier ciudad las paga el propietario, aquí las hacemos nosotros gratuitas. Entonamos el 'mea culpa' por el tiempo de espera. Pero tenemos el personal que tenemos. Nos molesta mucho que se diga que no dejamos hacer las obras. Eso es totalmente falso. Se excava, se documenta y se busca una solución para que se haga la obra. Pero a veces, se echa la culpa a los arqueólogos de cuestiones puramente urbanísticas o de proyectos de obras mal diseñados. Quizás por eso se dicen cosas que no son verdad sobre nuestro trabajo.