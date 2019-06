La emeritense Naiara Gómez representará a Badajoz en el certamen Miss World España Naiara Gómez, en una de las fotos de su 'book'. :: hoy El certamen se celebrará en Melilla el próximo 18 de agosto y durante diez días convivirá con otras 52 representantes del resto del país M. ÁNGELES MORCILLO Mérida Martes, 11 junio 2019, 08:09

Naiara Gómez es una joven de Mérida de 25 años que este verano va a participar en Miss World España 2019 como Miss Mundo Badajoz 2019. Este certamen tendrá lugar el próximo 18 de agosto en el Auditorium Carvajal de la Ciudad Autónoma de Melilla.

Allí medirá su belleza y talento con otras 52 representantes del resto de provincias del país. Estará en esa ciudad del 9 al 19 de agosto.

A Naiara, según confiesa a HOY, siempre le ha gustado el mundo del modelaje. Tiene claro desde muy pequeña que quiere dedicarse a ello en un futuro. Ha hecho varios desfiles, ha trabajado como azafata de eventos, ha sido imagen de tiendas de ropa y diversas firmas.

Aunque si por esa rama no tiene la suerte que merece, tiene un plan B. Para ponerlo en marcha antes de que sea más tarde tiene pensado comenzar en septiembre un curso intensivo de azafata de vuelo en Sevilla. Tiene estudios de Diseño y Patronaje.

«Me presento a los certámenes que puedo desde hace unos cinco años y todo lo relacionado con este mundo me encanta. Me siento muy bien con lo que hago», añade la joven.

En 2016 fue elegida Reina de la Belleza de Extremadura y dos años más tarde, en 2018, fue coronada como Miss Grand Badajoz.

El lema del certamen de Melilla es 'Belleza por un propósito'. Una cita, donde según afirma Naiara, «aparte de la belleza, se valora la actitud, la simpatía, además del porte y la elegancia. Es una experiencia magnífica porque durante esos días puedo convivir con otras chicas que tienen los mismos sueños e inquietudes que yo».

De hecho, esa es una de las razones por las que tiene ilusión por ir a esta cita de belleza. Por reencontrarse, especialmente, con la representante de Melilla, con la que ya ha coincidido en varias ocasiones y con la que ha entablado una gran amistad.

A los que están en contra de estos certámenes o concursos de belleza porque consideran que «cosifican a la mujer» les dice que los respeta. Pero también les explica que «ahí no vamos solo a demostrar la belleza externa de la mujer. También vamos a mostrar cómo somos como personas. Está muy mal visto porque no se conoce en profundidad lo que significa. Pero a mí me gusta mucho y es una experiencia única en mi vida», insiste.

Naiara tiene una hermana menor que ella y asegura que es una de las personas que más le apoya en lo que hace. Quién sabe. Algún día podría seguir sus pasos.