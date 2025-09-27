El emeritense Juan Félix Cuéllar y su primer libro para ponerse delante del espejo Combina en ¿De qué va esto de la vida? su experiencia al frente de una agencia de viajes y el desarrollo personal

Al hijo de Félix Cuéllar (conocido capitán del Mérida) y de Josefa Ávila, que se crió entre la calle Pizarro y los Bodegones y ahora vive en León presenta su primer libro en su ciudad. Se gana la vida como empresario de una agencia de viajes, pero ahora Juan Félix (Mérida, 22 de junio de 1973) quiere aprovechar su amor por la psicología y el desarrollo personal para estrenarse como escritor. Lo hace con una publicación de sugerente título, '¿De qué va esto de la vida?', con la que pretende hacer removerse la conciencia a sus lectores.

Este viernes, Juan Félix Cuéllar Ávila presentó en el centro Alcazaba su libro, con el periodista emeritense Benito Díaz como maestro de ceremonias. Lo hizo con emoción, por encontrarse ahora en su ciudad aunque la vida le ha llevado a asentarse en León, donde tiene una empresa de viajes también de singular nombre, 'Viajes que cambian vidas'.

Hace rutas para escolares pero también para personas que se quieren replantear su vida en un momento determinado. O para familias que quieren vivir nuevas experiencias, dice Juanfe, como se le conoce en su ciudad natal. Dice que hay que dejar de vivir «en piloto automático» y aprender a gestionar las emociones (algunas situaciones nos parecen tremendas pero ocurren otras y nos olvidamos inmediatamente de las primeras). Todo eso y tomar decisiones «más alineadas» con lo que realmente somos.

Todo esto surge de su pasión por la psicología, estudio que no llegó a realizar hasta que se le puso por delante un máster.

«Me encanta la psicología y tengo un máster de Coaching, Inteligencia Emocional y Programación Neurolinguistica ) del curso 2020-2021 que me cambió también mi forma de trabajar y, en el fondo, intentar ayudar a los demás«, explica este técnico de empresas y actividades turísticas.

Coaching se define como un proceso de acompañamiento personalizado y reflexivo en el que un profesional (el coach) guía a un cliente «para que este alcance sus metas personales o profesionales, desarrolle nuevas habilidades y maximice su potencial».

Y eso es lo que quiere hacer con su agencia de viajes, que no solo sirve para hacer turismo convencional sino para acompañar y desarrollo personal de sus potenciales clientes. «Lugares diferentes en los que podamos tener momentos de gestión de emociones, del estrés que ahora abunda», agrega.

El máster le empujó a trasladar a un libro sus pensamientos. «Pretendo que las personas se hagan preguntas poderosas, incómodas, de las que nunca nos hacemos, para reconectar con uno mismo. En este libro he reunido aquellos aspectos que considero esenciales para comprender, integrar y aplicar en nuestra vida diaria si queremos vivir con plenitud y consciencia«, resume Cuéllar.

Portada del libro de Cuéllar. J. M. Romero

Insiste que su libro, presentado ayer, se dirige a cualquier persona que «quiere entender un poco más la experiencia llamada vida. A quien tiene miedo, sí pero también ganas de despertar. Me gustaría que los lectores pudieran hacer un escaneo a sus vidas, resetear la parte que ellos ven que necesitan cambiar para luego diseñarse un objetivo, un propósito con una ruta clara para conseguirlo», remarca.

Comprensión sencilla

Es un libro, subraya, en el que se ofrecen herramientas y ejercicios prácticos presentados con un lenguaje sencillo para que llegue de forma fácil a cualquier persona.

«Me apoyo en metáforas, historias, experiencias personales, y citas para comprender mucho mejor todos los conceptos», sostiene en conversación con este periódico y rememora a modo de debate los conceptos clásicos de felicidad, miedo, resiliencia, propósito, perdón, relativizar, gestión de emociones, valores, «creencias que nos limitan, y muchas cosas más».

Cuéllar está encantado de presentar su primera publicación en casa. «Mostrar mi libro en mi tierra, es un regalo. Ojalá sirva para inspirar a quienes acudan y les anime a dar el primer paso hacia una vida más plena», insiste. '¿De qué va esto de la vida?' está publicado por Letrame Grupo Editorial y disponible en librerías y en plataformas digitales como Amazon.