Conmemoración del Día del Cáncer de Mama en la plaza de España emeritense. HOY

Los edificios emeritenses se iluminan en cuatro colores por el Día del Cáncer de Mama

La fachada del Ayuntamiento, la fuente de la plaza de España y diversos monumentos tendrán hoy iluminación especial

Celestino J. Vinagre

Lunes, 13 de octubre 2025, 07:37

La fachada del Ayuntamiento emeritense, la fuente enclavada en la parte central de la plaza de España y algunos monumentos de la ciudad se iluminan hoy en cuatro colores, azul, amarillo, rosa y verde, con motivo de la conmemoración del Día Mundial del Cáncer de Mama Metastásico.

El cáncer de mama metastásico es la fase avanzada del cáncer de mama, cuando las células tumorales han salido de la mama y de los ganglios cercanos y se han extendido a otros órganos, como los huesos, el hígado, los pulmones o el cerebro.

Esta conmemoración, subraya el Consistorio, pretende recordar a las mujeres que han fallecido, dar visibilidad a quienes siguen en tratamiento y reivindicar más investigación para encontrar terapias eficaces frente a esta enfermedad.

«Es un día que recuerda que no todos los tumores de mama se curan y que detrás de cada tratamiento hay años de esfuerzo, ciencia y compromiso colectivo», expresa el Gobierno local.

El viernes pasado, el Consistorio también iluminó edificios y monumentos pero en este caso de color naranja. Sucedió por el Día de la Salud Mental. Fueron teñidos de naranja la fachada del Ayuntamiento, la muralla de la Alcazaba y el Puente Romano.

