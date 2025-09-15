HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Interior del nuevo hotel Alora en el Paseo de las Artes y los Oficios, cerca del Teatro Romano. J. M. ROMERO

Dos nuevos hoteles en el centro de Mérida suman 65 habitaciones

Alora ha abierto sus puertas la pasada semana y antes de finales de año espera hacer lo mismo Mirador del Guadiana

Juan Soriano

Juan Soriano

Lunes, 15 de septiembre 2025, 07:22

Dos nuevos hoteles situados en el centro de la ciudad aportarán otras 65 habitaciones para uso turístico en Mérida, en una nueva muestra del ... tirón que tiene la capital autonómica.

