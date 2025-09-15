Dos nuevos hoteles en el centro de Mérida suman 65 habitaciones

Dos nuevos hoteles situados en el centro de la ciudad aportarán otras 65 habitaciones para uso turístico en Mérida, en una nueva muestra del ... tirón que tiene la capital autonómica.

Alora Hotel abrió sus puertas la pasada semana con 55 habitaciones. El establecimiento se encuentra en la calle Paseo de las Artes y los Oficios, muy cerca de la zona turística del Teatro Romano. Por su parte, Mirador del Guadiana espera completar los trabajos en marcha para poder inaugurar un negocio con diez habitaciones en la calle Constantino, cerca del parque del río, antes de que termine el año.

Estos dos locales consolidarán la oferta hotelera de Mérida. Según la encuesta de ocupación que publica de forma periódica el Instituto Nacional de Estadística, la ciudad cuenta con unos treinta establecimientos abiertos, con alrededor de un millar de habitaciones y unas 2.200 plazas disponibles. Estas cifras oscilan a lo largo del año en función de la temporada, ya que hay negocios que cesan su actividad. Pero con estas incorporaciones la capital autonómica se mantendrá por encima de esas cifras, que son las más altas de la serie histórica. Nunca ha habido tanta actividad hotelera como ahora.

Estas inversiones no sólo muestran el tirón turístico que tiene la ciudad, sino también la importancia que están ganando este tipo de establecimientos. Después de unos años en los que han proliferado los apartamentos turísticos, en muchas ocasiones tras la adaptación o reforma de viviendas de uso particular, los requisitos crecientes sobre este tipo de negocios (control de ingresos, exigencia de registro, inscripción de clientes, etc.) han dado paso a una actividad más profesional y que pretende ofrecer al cliente una gama de servicios más amplia.

Piscina y gimnasio

Como muestra, Alora Hotel es un establecimiento que además de 55 habitaciones cuenta con piscina y cafetería-restaurante. La inversión se completa con 21 apartamentos turísticos, que se espera poner en servicio en los próximos meses. El proyecto también contempla la puesta en marcha de un nuevo gimnasio, que atenderá tanto a los clientes alojados como al público en general de la ciudad.

«Hace tiempo que no se hace un proyecto como este en Mérida», afirma César Coria, director del hotel. Según destaca, la firma apuesta por un turismo de calidad y una oferta de servicios completa para sus clientes.

La intención es ofrecer un producto moderno y actualizado, para lo que contará con herramientas tecnológicas como el auto check-in. A su juicio, «Mérida tiene mucho potencial turístico».

Por su parte, Mirador del Guadiana nace con un concepto diferente, pero también con la intención de ofrecer una experiencia de calidad a sus clientes. Su propietario, José Luis Vázquez, forma parte de una familia que cuenta con numerosos negocios de hostelería y restauración en la ciudad, entre ellas el cercano Hotel Lusitania, en la calle Oviedo. Esto les concierte en grandes conocedores del sector.

Este negocio se puso en marcha hace casi un año con una cafetería restaurante y se completará con diez habitaciones de un hotel de cuatro estrellas.

Tras casi un año de funcionamiento, el propietario destaca que el restaurante está funcionando bien, sobre todo por el turismo, beneficiado por su cercanía al aparcamiento de Atarazanas. Además, apunta que la reseñas están siendo favorables, lo que está permitiendo atraer a más clientela.