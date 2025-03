«Me divierte la comedia, soy actor de comedia por encima de otras cosas»

Carlos Javier Sobera Prado, conocido como Carlos Sobera (Baracaldo, Bizkaia, 1960) compaginó sus estudios de derecho con su verdadera vocación, el teatro. Fundó el aula ... de teatro de la UPV (Universidad del País Vasco), allí realizó labores del interpretación, guión y producción. Su dedicación al teatro le exigía más tiempo por lo que dejó su trabajo como docente en la Universidad de Deusto para dedicarse de lleno a la interpretación.

Su carrera la ha compaginado entre escenarios y platós de televisión que le han dado gran popularidad. Ahora está en Mérida, donde debuta por primera vez en el Festival con 'Miles Gloriosus'.

–Se estrena en el Festival, pero no en el Teatro Romano. ¿Cuáles son sus sensaciones?

–Es la primera vez que vengo a Mérida para hacer teatro, estuve cinco años presentando la gala Ceres y conozco bien el espacio. Sé lo que es ponerse delante de tres mil personas, pero eso no impide que no tenga miedo. Estoy encantado de estar aquí, ya conozco a todo el personal del teatro, el público ya me ha visto otros años, me he hecho fotos con casi todos y eso es emocionante.

–Últimamente se le ha visto presentando varios programas. ¿Lleva tiempo sin hacer teatro?

–En el teatro no he parado desde que empecé en el año 2000. Antes también hacía funciones, pero era más esporádico. En la pandemia estrenamos 'Asesinos', porque pese a la situación decidimos que había que mover la industria, no nos podíamos quedar de brazos cruzados. Terminamos la gira en mayo y en junio empezamos los ensayos de Miles.

«Este público es como la afición de un equipo de fútbol que hace que vayas en volandas. Espero no decepcionarles»

–¿Cómo surgió la oportunidad de producir para el Festival?

–Cimarro siempre nos pregunta a las compañías por lo que hacemos, que tipo de espectáculo quisiéramos traer. Yo hace mucho había pensado hacer 'Miles Gloriosus' de Plauto, porque tiene lo esencial de Plauto y de los clásicos. Es una obra muy mítica dentro del teatro español y siempre he tenido ganas de hacer 'Miles Gloriosus' porque fundamentalmente me divierte la comedia, soy actor de comedia por encima de otras cosas.

–Tenía claro que vendría con Miles este año al Festival.

–Queríamos hacerlo sí o sí. Vimos que existía la posibilidad de venir este año o el siguiente y dije yo preparo Plauto para este año y si nos funciona el objetivo es hacer gira, así que tiene recorrido también para 2023. Yo tenía una comedia para el año que viene y la he tenido que aplazar.

–¿Por qué se apuesta tanto por los clásicos hoy día?

–Los grandes autores clásicos, son los más contemporáneos que tenemos, escribieron y muy bien. Sófocles, Plauto, Cicerón... escribieron sobre las necesidades esenciales del ser humano, abordaron la esencia de los problemas de naturaleza humana y eso les ha convertido en eternos.

–No hemos evolucionado tanto entonces, ¿nos siguen preocupando las mismas cosas?

–Shakespeare bebe de los clásicos. Ovidio por ejemplo me encanta porque une 'First Dates' y Shakespeare, este poeta escribió un tratado sobre las relaciones amorosas, una especie de guía sobre una primera cita. El amor es el fundamento de su obra y de la de Shakespeare que es un contemporáneo.

–Y en la comedia, ¿nos siguen haciendo gracia los mismos chistes o hay que adaptarlos?

–Ahí sí ha cambiado algo la cosa, por eso adaptamos los textos. En la tragedia y en el drama es más fácil conservar el lenguaje pero en comedia tienes que adaptar los chites. Hoy día hay cosas que hacen más gracia o son más conocidas y sin conocimiento no hay humor, pero la mayoría de los chistes de situación siguen funcionando.

–¿Y cómo un actor con vocación cómica termina estudiando derecho?

–El planteamiento al contrario, cómo acaba un actor con una vocación tremenda, en el mundo del derecho. Siempre tuve claro que quería ser actor pero estudié derecho porque me parece que está bien tener algún fundamento técnico, cultural o de formación superior que seguramente te va a venir muy bien para la vida.

-¿Por qué derecho?

-Si te fijas los abogados, los jueces y los fiscales son los mejores actores. El derecho tiene mucho que ver con la interpretación, de hecho el género cinematográfico por excelencia es el juicio.

–Con la enorme vocación que tiene por el teatro ¿le ha enganchado más la tele?

–Son completamente diferentes. Si eres actor, lo que más te suele gustar es el teatro porque es el único medio donde tú tienes dominio y conocimiento de tu trabajo desde el principio hasta el final. Además, te aporta el público en directo que es lo mejor y hace de el teatro un acto de comunicación mágico e irrepetible. Lo que pasa, que la tele también me gusta mucho porque es muy creativa, absolutamente maravillosa y muy caótica.

–Se desenvuelve bien en medio del caos...

–Te hace poner en juego valores que no puedes poner en el teatro y que a mi me encantan, como la espontaneidad, la improvisación, la creatividad. Ese caos hace que seas tú mismo.

–¿Qué valores espera del público del Festival?

–Es un publico maravilloso y no lo digo por hacer la pelota. Lo he visto cuando he estado aquí presentando las galas que he tenido oportunidad y siempre me llamó la atención el entusiasmo que ha mostrado el público con las obras teatrales, tienen una entrega absoluta como espectadores.

-No es un mito entonces.

-Para nada, este público es como la afición de un equipo de fútbol que hace que vayas en volandas. Espero no decepcionarles, hemos trabajado duro en hacer un espectáculo que les divierta y con eso me doy por satisfecho.