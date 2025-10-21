HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Presentación esta mañana en la sala de prensa del Ayuntamiento del Día Escolar de la Bicicleta en su decimoquinta edición. HOY

El Día Escolar de la Bicicleta reúne este jueves en Mérida a niños de 22 centros educativos

La salida será desde Las Josefinas y la llegada en el velódromo; participarán más de 900 escolares, docentes y voluntarios

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Martes, 21 de octubre 2025, 07:42

Decimoquinta edición del Día Escolar de la Bicicleta 'maestro Lozano' en Mérida. Será este jueves. Niños de 22 centros educativos, 20 de la ciudad y ... dos foráneos, de Valverde de Mérida y Escurial, participarán en una cita que tiene fijada su salida, a las 10 de la mañana, desde el colegio de Las Josefinas, en la avenida Felipe VI, para concluir en el velódromo dos horas más tarde. En esta actividad participarán más de 900 escolares, personal docente y voluntarios de la capital de Extremadura.

