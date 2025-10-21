El Día Escolar de la Bicicleta reúne este jueves en Mérida a niños de 22 centros educativos

Decimoquinta edición del Día Escolar de la Bicicleta 'maestro Lozano' en Mérida. Será este jueves. Niños de 22 centros educativos, 20 de la ciudad y ... dos foráneos, de Valverde de Mérida y Escurial, participarán en una cita que tiene fijada su salida, a las 10 de la mañana, desde el colegio de Las Josefinas, en la avenida Felipe VI, para concluir en el velódromo dos horas más tarde. En esta actividad participarán más de 900 escolares, personal docente y voluntarios de la capital de Extremadura.

El Día Escolar de la Bicicleta se concibe como una actividad educativa, lúdica, saludable e inclusiva dirigida a todos los centros de Educación Primaria y Educación Especial. En ella participan alumnado, profesorado, voluntarios y familiares «con el objetivo de fomentar entre la población escolar los hábitos saludables, la convivencia entre centros educativos, el uso de la bicicleta como modelo de vehículo sostenible y el respeto por el entorno y los espacios verdes de la ciudad».

Esta decimoquinta edición está organizada por el Ayuntamiento de Mérida, la Federación Extremeña de Ciclismo, el centro de enseñanza deportiva Formdepor y los voluntarios Pedro Lozano y Juan Romero. La secretaria de la Federación Extremeña de Ciclismo y presidenta de la Escuela Ciclista de Mérida, Azucena Lozano, ha agradecido a las entidades organizadoras y colaboradoras que este evento sea una realidad que permitirá a los participantes disfrutar, a lo largo de 8 kilómetros, de los distintos espacios que ofrece Mérida. Ha destacado que gracias a este tipo de actividades «se trabaja el ciclismo en las diferentes unidades didácticas» y se promueven valores como «la constancia, el esfuerzo y la solidaridad».

El itinerario de esta ruta escolar ciclista arrancará desde Las Josefinas para continuará por la rotonda de San Lázaro, Avenida Felipe VI, Rotonda de Las Tres Fuentes, avenida Extremadura, calle Camilo José Cela, calle Félix Valverde Lillo, Plaza de España, calle El Puente, Puente Romano, Parque de las Siete Sillas, Puente Lusitania, avenida José Fernández López, Ronda de los Eméritos, avenida Vía de la Plata, avenida Los Milagros y, por último, el velódromo municipal.

Los centros educativos que participarán en esta decimoquinta edición son el FEC Nuestra Señora de Guadalupe; la cooperativa docente San Juan Bosco; la cooperativa docente Atenea; la cooperativa docente Santa Eulalia; y los colegios Antonio Machado, Nuestra Señora de La Antigua, Miguel de Cervantes, Ciudad de Mérida, Trajano, Suárez Somonte, Francisco Giner de los Ríos, Federico García Lorca, Maximiliano Macías, José María Calatrava, Dion Casio, Octavio Augusta, Pablo Neruda; Las Escolapias, el colegio La Anunciación de Valverde de Mérida, el Centro Rural Agrupado Manantial de la localidad cacereña de Escurial; el Centro Ocupacional Proserpina y el CEE Casa de la Madre.