HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Actuación en el circuito de motocross 'Vía de la Plata'. HOY

Deportes finaliza las obras de mejora en el circuito emeritense 'Vía de la Plata'

Se han realizado para cumplir con la normativa y favorecer la celebración de pruebas deportivas de ámbito nacional, como exige la Federación Española de Motociclismo

R. H.

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:12

Comenta

Terminan las obras de mejora del circuito de motocross 'Vía de la Plata'. El Consistorio ha invertido 120.000 en una actuación que conlleva la adecuación del edificio principal del circuito, con remodelación de los baños, sistema eléctrico, pintura, falso techo... para dar lugar a nuevos espacios de formación, indica la Delegación de Deportes en nota de prensa.

Se han ampliado los lavaderos de motos, de 20 a 40 espacios, para cumplir con la normativa de competiciones. Y se ha procedido también a la sustitución de la valla perimetral y la mejora de accesos al público, zona de aparcamiento y boxes.

Igualmente se ha instalado un doble vallado para delimitar la zona seguridad de todo el circuito, con la reubicación de valla publicitaria y otros grandes elementos publicitarios y mejoras en la parrilla de salida. Todas estas actuaciones se han realizado para cumplir con la normativa y favorecer así la celebración de pruebas deportivas de ámbito nacional, como exige la Federación Española de Motociclismo.

El delegado de Deportes, Antonio Marín, ha visitado hoy el circuito municipal de motocross 'Vía de la Plata', ubicado en la finca municipal de Royanejos, tras la finalización de las obras.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Tropieza con un parterre lleno de cemento en la Plaza de España de Badajoz
  2. 2 Así es el nuevo trámite para entregar aceituna en las almazaras: paso a paso
  3. 3 La justicia da la razón a la Junta, que no tendrá que indemnizar a los trabajadores cesados que han logrado una plaza en propiedad
  4. 4

    El acusado de acuchillar a un taxista en Olivenza afirma que el conductor trató de violarlo
  5. 5 Los empresarios de Navalmoral ofrecen contrato y vivienda gratis a inmigrantes latinos
  6. 6 Una boda de otra galaxia: dos pacenses se casan al estilo Star Wars
  7. 7

    El extremeño Miguel Calderón sustituye a David Sánchez al frente de la ópera de la Diputación de Badajoz
  8. 8 Descubren en Alburquerque cuatro nuevos abrigos con pinturas rupestres calcolíticas
  9. 9

    La Asamblea vota la reforma que acercaría las elecciones anticipadas
  10. 10 Así se ve desde Extremadura el brillante cometa Lemmon

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Deportes finaliza las obras de mejora en el circuito emeritense 'Vía de la Plata'

Deportes finaliza las obras de mejora en el circuito emeritense &#039;Vía de la Plata&#039;