Deportes finaliza las obras de mejora en el circuito emeritense 'Vía de la Plata' Se han realizado para cumplir con la normativa y favorecer la celebración de pruebas deportivas de ámbito nacional, como exige la Federación Española de Motociclismo

Terminan las obras de mejora del circuito de motocross 'Vía de la Plata'. El Consistorio ha invertido 120.000 en una actuación que conlleva la adecuación del edificio principal del circuito, con remodelación de los baños, sistema eléctrico, pintura, falso techo... para dar lugar a nuevos espacios de formación, indica la Delegación de Deportes en nota de prensa.

Se han ampliado los lavaderos de motos, de 20 a 40 espacios, para cumplir con la normativa de competiciones. Y se ha procedido también a la sustitución de la valla perimetral y la mejora de accesos al público, zona de aparcamiento y boxes.

Igualmente se ha instalado un doble vallado para delimitar la zona seguridad de todo el circuito, con la reubicación de valla publicitaria y otros grandes elementos publicitarios y mejoras en la parrilla de salida. Todas estas actuaciones se han realizado para cumplir con la normativa y favorecer así la celebración de pruebas deportivas de ámbito nacional, como exige la Federación Española de Motociclismo.

El delegado de Deportes, Antonio Marín, ha visitado hoy el circuito municipal de motocross 'Vía de la Plata', ubicado en la finca municipal de Royanejos, tras la finalización de las obras.

