El 19 de marzo de 2015 defendió en la Asamblea de Extremadura la diputada Teresa Tortonda la ley para dotar a Mérida de un estatuto ... de capitalidad. Salió adelante por unanimidad. Los 63 diputados presentes ese día de cuatro partidos políticos distintos – PP, PSOE, IU y PREX-CREX– votaron a favor. Es una de las normas autonómicas más relevantes sobre la ciudad que se alumbró tras varias décadas de negociaciones. De su décimo aniversario solo se acordó Miguel Valdés en el pleno municipal de esta semana. Por eso conviene recordar por qué algo que en su día se vendió como histórico ha entrado en vía muerta. Pedro Acedo fue el alcalde que lo negoció con el entonces presidente José Antonio Monago. Se lo sacó a pulso.

–Por ponernos en contexto. Cuando se empieza a hablar de estatuto de capitalidad para Mérida.

–Desde el principio de la autonomía. Yo llegué al Ayuntamiento en el 87 y ya se hablaba de esto. Antonio Vélez peleó mucho por la ciudad, pero en algunas cosas no le hicieron caso. El estatuto tenía que haber salido en esa época y no en 2015. Aquí en Mérida y ante sus compañeros del PSOE de Mérida lo pedía, pero Ibarra, desde un principio cerró el debate. Dijo Ibarra que con la capitalidad oficial ya se le había dado a Mérida suficiente y no procedía ningún estatuto. Ángel Calle estaba en Izquierda Unida y yo en el PP en la oposición a Vélez. Y nos unimos muchas veces para pedirle al alcalde que lo negociara con la Junta. Y Vélez, como no quería enfrentarse a Ibarra en ese momento, no nos hacía caso. Fue una petición de PP, PSOE e Izquierda Unida, pero el PSOE local cambio de postura por no enfrentarse a Ibarra y nos quedamos IU y nosotros.

–¿Y con usted en el 95, ya como alcalde, no se pudo hacer?

–Nosotros gobernábamos en minoría. El PSOE municipal votaba en contra cada vez que lo llevábamos a pleno. Y luego fue sorprendente el cambio de Ángel Calle. Cuando estaba en IU apoyó el estatuto, pero cuando se pasó al PSOE se olvidó. Ya no votaba con nosotros. Luego yo conseguí mayoría absoluta en el Ayuntamiento, pero en la Junta seguía el PSOE. Por mucho que salían propuestas del pleno para abordarlo, en la Junta no hacían caso.

–Y llegamos a 2011. Usted regresa de alcalde y el PP entra por primera vez en la Junta con Monago.

–Entendí que ahora o nunca. Lo tenía clarísimo. En la campaña electoral hable mucho del estatuto de capitalidad y con Monago en la Junta había más opciones que con el PSOE. Quería que en esa legislatura se hiciera. Hablé con Monago en varias ocasiones para este tema. Yo le invité a una visita institucional al Ayuntamiento a mitad de legislatura. Y le dije que al final de la reunión podía anunciar que Mérida tendría estatuto. Afortunadamente, me hizo caso.

–Desde el punto de vista práctico, por qué Mérida necesitaba el estatuto.

–Mérida y Santiago son las dos única ciudades españolas capitales autonómicas sin ser capital de provincia. Luego está Madrid, que también necesitó su ley de capitalidad. Estaba por muchos sitios y singularidades distintas, pero con la misma filosofía. Yo creo que es necesario porque te garantiza que la ciudad se va convertir en un referente autonómico por ley. Hay inversiones aseguradas a futuro. En un principio se habló de dos millones de euros. Mérida necesitaba crecer como capital y ciudad referente. Por eso se lo dije a Monago varias veces.

–Se aprobó al final de legislatura. No se lo puso fácil.

–Me podía haber mandado a paseo después de tanto insistir, pero en aquella visita institucional casi le exigí que debía comprometerse ya de una vez. También jugó a nuestro favor que Monago tenía el apoyo en la Asamblea de Izquierda Unida, que desde el principio estuvo con nosotros. Me gustó que fuera el impulso de PP y que IU estuviera con nosotros. Fuimos los únicos que peleamos desde el principio.

–Y luego se sumó el PSOE.

–Con el PP e IU, ya se sabía que se iba a aprobar. No podían seguir oponiéndose. No tenía sentido. El PSOE puso muchas pegas, pero entró y salió por unanimidad.

–Y a los pocos meses gana el PSOE en la Junta y en el Ayuntamiento. Tuvieron ejecutar una ley que aprobaron a la fuerza.

–Yo peleé por el Estatuto. Cuando lo aprobamos, hicimos banderolas oficiales por toda la ciudad, repartimos un ejemplar de la ley por las casas. Implicamos a la ciudad por la trascendencia que tenía. Pero fui castigado por ello. Eso es la política también.

–Pero, insisto, ¿por qué tantas reticencias?

–Más Badajoz que Cáceres han mostrado su resquemor porque Mérida fuera capital. No les gustó y supongo que los políticos que vienen de Badajoz o Cáceres son también un poco víctimas de esa cultura política. Ifeme, por ejemplo, lo hicimos nosotros. Pues no se ha consolidado por eso. El centro de transporte regional que se prometió se fue a Badajoz. Lo mismo con la sede de la DGT o la Delegación del Gobierno. Hay muchos políticos de Badajoz y Cáceres que creen que Mérida ya tiene suficiente. Por eso era importante el estatuto de capitalidad. Te permitía seguir avanzando para seguir convirtiendo en una gran ciudad. Era el punto de partida, Y con lo que costó, no le han sabido sacar provecho.

–Y no se pudo concretar más cuando se aprobó.

–Cuando buscas la unanimidad de una ley y la consigues, sabes que luego tienes que seguir peleándola para desarrollarla. Pero si la dejas morir porque no interesa, pues se queda en lo mínimo. Y eso es lo que se ha hecho, Quizás por esa cultura localista de Badajoz y Cáceres hacia Mérida no interesa actualizarla.

–Habrá que esperar que haya alguien de Mérida en la Junta para revisarla.

–Monago tuvo un asesor que dijo públicamente que la residencia oficial se ponía en venta. Yo me opuse, evidentemente. No tenía sentido. Pero era puro cálculo electoral. Sabía que ese anuncio molestaba en Mérida pero gustaba en Badajoz y Cáceres. Ese tipo de dinámicas políticas entre las tres ciudades todavía siguen vigentes y es una pena.