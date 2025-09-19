El Consorcio de Mérida coloca estructuras sobre el muro del Templo del Diana

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida instala estructuras que actuarán como bancos y, al mismo tiempo y, «sobre todo», protegerán los ... restos arqueológicos del muro que cerraba la plaza del Templo de Diana en época romana. Esta intervención responde a la doble necesidad de conservación del patrimonio y mejora del uso ciudadano del espacio, explica la entidad, en la que están el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura. Su coste asciende a 20.000 euros.

Hasta ahora parte de este muro romano queda expuesto a la intemperie en los patios del edificio contemporáneo que lo rodea. «El uso frecuente del mismo como banco improvisado, junto con la acción de agentes atmosféricos, ha acelerado su deterioro», con aparición de líquenes, musgos y erosión superficial, reseña el Consorcio.

La solución planteada consiste en estructuras metálicas galvanizadas, con revestimiento en madera tecnológica, que se apoyan en el terreno sin alterar la estructura original. Actúan como cubiertas protectoras del muro y, a su vez, incorporan bancos accesibles para el descanso de los usuarios.

Los materiales elegidos, «modernos y claramente diferenciados» de los restos arqueológicos, cumplen con los principios establecidos por las cartas internacionales de conservación del patrimonio. Además, las estructuras son desmontables.

La asociación Fondenex rechaza esta actuación y exige que se retiren las estructuras. Dice que son «horribles» y señala que incumplen la legislación al impedir la visión de restos. «Lo realizado incumple la legislación vigente en materia de protección del patrimonio histórico artístico y arqueológico, ya que no se permiten construcciones o estructuras que dificulten o impidan la contemplación de los monumentos», agrega este colectivo conservacionista.

Afirma Fondenex que ha presentado denuncia ante la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Junta de Extremadura, exigiendo la retirada de las estructuras.