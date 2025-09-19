HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Estructura colocada sobre ell muro del Templo de Diana. HOY

El Consorcio de Mérida coloca estructuras sobre el muro del Templo del Diana

Servirán para protegerlo y como banco para las personas; la asociación Fondenex reclama su retirada

Celestino J. Vinagre

Celestino J. Vinagre

Viernes, 19 de septiembre 2025, 07:47

El Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida instala estructuras que actuarán como bancos y, al mismo tiempo y, «sobre todo», protegerán los ... restos arqueológicos del muro que cerraba la plaza del Templo de Diana en época romana. Esta intervención responde a la doble necesidad de conservación del patrimonio y mejora del uso ciudadano del espacio, explica la entidad, en la que están el Ayuntamiento y la Junta de Extremadura. Su coste asciende a 20.000 euros.

